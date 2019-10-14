快訊／諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　美法印3學者獲頒

▲諾貝爾經濟學獎頒發。（圖／翻攝自The Nobel Prize推特）
記者丁維瑀／綜合報導
2019年諾貝爾經濟學獎今（14）日台灣時間下午5時45分頒發，由印度學者巴納吉（Abhijit Banerjee）、法國女學者杜芙若（Esther Duflo）、美國學者克默（Michael Kremer）獲得，杜芙若成為史上第二位獲得該獎項的女性，3人可享900萬瑞典克朗獎金（約台幣2830萬元）。
根據諾貝爾委員會說法，此項經濟學獎是為了表彰3人致力緩解全球貧困。58歲的巴納吉出生印度，為麻省理工學院福特基金會國際經濟學教授。46歲的杜芙若為法國經濟學家，在麻省理工學院任職發展經濟學教授。54歲的克默則為哈佛大學教授。
值得注意的是，諾貝爾經濟學獎過去頒發50次以來（不含2019年），先前獲得殊榮的女性只有2009年得獎的美國政治經濟學家歐斯壯（Elinor Ostrom）。因此，杜芙若成為史上第2位獲得諾貝爾經濟學獎的女性，可謂非常難得，另外，46歲的她也是該獎項最年輕的獲獎者，她2015年與巴納吉結婚。
Watch the announcement of the 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019
Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/M8kqyxvfxq
杜芙若今日在記者會表示，她希望藉由這個獎項，讓女性知道是有機會成功且能被認可的，「我期盼能激勵很多女性繼續工作，也鼓勵其他男性給予她們應得的尊重。」她提到，理解貧窮的源頭非常重要，3名獲獎者的工作重點，都是在了解貧窮深層、相互有關聯的根源。
杜芙若認為，政策制定者經常會籠統描述貧窮人口，以為這些人是完全絕望、懶惰，卻沒有理解到底是什麼原因；學者的方法是逐一解決問題，並盡可能使用科學的方法來檢驗問題。
今年的經濟學獎得主的研究大大提高實踐「戰勝貧困」的能力，《衛報》報導，3名得主把全球貧困問題細分成更小的議題，讓這些狀況更能得到解答。舉例來說，為了找到提高兒童健康水平的方法，可以透過教育、衛生、農業、等視角來分析。
▲獎項表彰3名學者致力減緩全球貧困。（圖／路透）
根據諾貝爾官方推特消息，在3人取得的成就當中，就有一項是在研究500多萬名印度兒童受益於學校的補救教學輔導。
《衛報》指出，儘管近年來有所進展，但人類所面對最緊迫的問題之一，還是要減少各種形式的全球貧困，有超過7億人仍生活在非常低的水平。每年，仍有約500萬名5歲以下的孩童，死於其實可以預防或治療的疾病，而世界上有一半的孩童在離開學校時，沒有基本的讀寫與計算能力。
諾貝爾經濟學獎由瑞典中央銀行設立，於1969年首次頒發，事實上並不屬於諾貝爾遺囑中的「5大獎勵領域」，不過頒發原則仍與其他諾貝爾獎項相同。回首2018年得主，當時由美國兩名學者諾德豪斯（William Nordhaus）、羅莫（Paul Romer）共得，兩人研究氣候變遷與科技上的創新，如何與經濟增長互相整合。
【一次看今年諾貝爾獎】