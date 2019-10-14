快訊／諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　美法印3學者獲頒

▲諾貝爾經濟學獎頒發。（圖／翻攝自The Nobel Prize推特）



記者丁維瑀／綜合報導

2019年諾貝爾經濟學獎今（14）日台灣時間下午5時45分頒發，由印度學者巴納吉（Abhijit Banerjee）、法國女學者杜芙若（Esther Duflo）、美國學者克默（Michael Kremer）獲得，杜芙若成為史上第二位獲得該獎項的女性，3人可享900萬瑞典克朗獎金（約台幣2830萬元）。

根據諾貝爾委員會說法，此項經濟學獎是為了表彰3人致力緩解全球貧困。58歲的巴納吉出生印度，為麻省理工學院福特基金會國際經濟學教授。46歲的杜芙若為法國經濟學家，在麻省理工學院任職發展經濟學教授。54歲的克默則為哈佛大學教授。

值得注意的是，諾貝爾經濟學獎過去頒發50次以來（不含2019年），先前獲得殊榮的女性只有2009年得獎的美國政治經濟學家歐斯壯（Elinor Ostrom）。因此，杜芙若成為史上第2位獲得諾貝爾經濟學獎的女性，可謂非常難得，另外，46歲的她也是該獎項最年輕的獲獎者，她2015年與巴納吉結婚。

Watch the announcement of the 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.



Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/M8kqyxvfxq — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

杜芙若今日在記者會表示，她希望藉由這個獎項，讓女性知道是有機會成功且能被認可的，「我期盼能激勵很多女性繼續工作，也鼓勵其他男性給予她們應得的尊重。」她提到，理解貧窮的源頭非常重要，3名獲獎者的工作重點，都是在了解貧窮深層、相互有關聯的根源。

杜芙若認為，政策制定者經常會籠統描述貧窮人口，以為這些人是完全絕望、懶惰，卻沒有理解到底是什麼原因；學者的方法是逐一解決問題，並盡可能使用科學的方法來檢驗問題。

今年的經濟學獎得主的研究大大提高實踐「戰勝貧困」的能力，《衛報》報導，3名得主把全球貧困問題細分成更小的議題，讓這些狀況更能得到解答。舉例來說，為了找到提高兒童健康水平的方法，可以透過教育、衛生、農業、等視角來分析。

▲獎項表彰3名學者致力減緩全球貧困。（圖／路透）



根據諾貝爾官方推特消息，在3人取得的成就當中，就有一項是在研究500多萬名印度兒童受益於學校的補救教學輔導。

《衛報》指出，儘管近年來有所進展，但人類所面對最緊迫的問題之一，還是要減少各種形式的全球貧困，有超過7億人仍生活在非常低的水平。每年，仍有約500萬名5歲以下的孩童，死於其實可以預防或治療的疾病，而世界上有一半的孩童在離開學校時，沒有基本的讀寫與計算能力。

諾貝爾經濟學獎由瑞典中央銀行設立，於1969年首次頒發，事實上並不屬於諾貝爾遺囑中的「5大獎勵領域」，不過頒發原則仍與其他諾貝爾獎項相同。回首2018年得主，當時由美國兩名學者諾德豪斯（William Nordhaus）、羅莫（Paul Romer）共得，兩人研究氣候變遷與科技上的創新，如何與經濟增長互相整合。

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