快訊／諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　美法印3學者獲頒

記者丁維瑀/綜合報導

2019年諾貝爾經濟學獎今(14)日台灣時間下午5時45分頒發,由印度學者巴納吉(Abhijit Banerjee)、法國女學者杜芙若(Esther Duflo)、美國學者克默(Michael Kremer)獲得,杜芙若成為史上第二位獲得該獎項的女性,3人可享900萬瑞典克朗獎金(約台幣2830萬元)。

根據諾貝爾委員會說法,此項經濟學獎是為了表彰3人致力緩解全球貧困。58歲的巴納吉出生印度,為麻省理工學院福特基金會國際經濟學教授。46歲的杜芙若為法國經濟學家,在麻省理工學院任職發展經濟學教授。54歲的克默則為哈佛大學教授。

值得注意的是,諾貝爾經濟學獎過去頒發50次以來(不含2019年),先前獲得殊榮的女性只有2009年得獎的美國政治經濟學家歐斯壯(Elinor Ostrom)。因此,杜芙若成為史上第2位獲得諾貝爾經濟學獎的女性,可謂非常難得,另外,46歲的她也是該獎項最年輕的獲獎者。

