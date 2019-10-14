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哈吉貝強颱襲日「33死19失蹤」　21河潰堤…專家曝綜合條件：山多水溫高

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▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

▲19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

強颱哈吉貝肆虐日本東部地區，造成大範圍嚴重災情，到13日深夜已導致33人死亡、19人失蹤。專家表示，日本讓哈吉貝重創的原因正是「地形條件與颱風規模重疊」，除了潰堤、河水氾濫及大範圍淹水，東北等地的災情都讓日本官方忙於對付超出預期的慘況。

日本消防廳14日凌晨指出，已知至少14人死亡、187人受傷，另11人失蹤，多達1283棟房屋進水、517棟房屋受損或全毀；日本《共同社》則報導死亡人數高達33人、19人失蹤，當局已出動10萬人展開救援，其中包括3.1萬名自衛隊員。

▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

▲▼哈吉貝重創日本東部地區，長野縣上田市橋墩遭洪水沖斷。（圖／路透）

▲▼ 第19號颱風哈吉貝／長野縣上田市橋墩崩塌。（圖／路透）

《朝日新聞》14日凌晨3點報導，日本東部地區已有36個縣受創，關東和東北等地區的21條河流出現氾濫潰堤情況，更有高達1697棟房屋淹水，1666棟房屋水淹情況嚴重。

專家指出，此次影響深廣原因出在地形條件與颱風規模的大小和強度重疊。哈吉貝的中心氣壓在生成2日後達到「狂暴」的強度，加上日本南岸海水溫度高於攝氏27度，較歷年均溫多出1到2度，讓颱風吸收更豐沛的濕氣，進而增進其破壞能量；登陸日本時，哈吉貝幾乎涵蓋範圍極廣，造成東部地區大規模受創。

▲▼哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB、tenki.jp）

▲▼哈吉貝挾龐大氣勢襲日，雲系範圍相當廣。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB、tenki.jp）

▲▼哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB、tenki.jp）

橫濱國立大學氣象學系副教授廣安弘典（Hironori Fudoyasu）描述哈吉貝是「特殊降雨颱」，由於正值秋季，登陸前已先吸引了數波鋒面在日本降雨，更在登陸後24小時內灌入926毫米驚人雨量，才會造成大規模淹水。

山口大學教授山本春彥則說，東部地區沿途多山，有利哈吉貝降雨，如關東地區神奈川縣的丹澤大山及東北地區岩手縣的北上市山，都在地型上提供降雨有利條件，預計未來數日會有持續降雨。

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