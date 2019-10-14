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拚11月中「黃金交叉」　韓國瑜有信心：只要落後蔡英文10%內都有機會逆轉勝

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲2020總統大選上演蔡韓大戰。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜民調大幅落後競選連任的總統蔡英文，據了解，韓有信心地認為，只要落後在10%以內，都仍有機會逆轉勝。而韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千表示，會在10月底前打平和蔡的民調，11月中「黃金交叉」。

韓國瑜要求和蔡英文進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點由蔡陣營選，並強調越快越好。對此，蔡英文13日表示，「不知道他們（韓陣營）在急什麼」，到了11月兩人都去登記成為正式候選人後，按照規定本來就有機會辯論。

孫大千則回應，蔡英文身為中華民國的總統，連「中華民國」這四個字講得也吞吞吐吐、左支右絀，現在這麼重要的兩岸政策，也不願意面對面來跟大家說清楚、講明白，韓國瑜不會忘記他身為市長應該負的責任，「可是蔡英文總統，妳還記得身為中華民國總統應該負的責任嗎？」

▼韓陣營分析民調將在10月底打平、11月中黃金交叉。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲▼蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

孫大千近日分析，郭柯結盟解體之後，台北市長柯文哲拉走的10%中間、泛綠選票，馬上就歸隊到總統蔡英文陣營；而郭台銘帶走的5至8%淺藍選民卻不會回來，因為郭選擇的是出走、離開國民黨，郭的支持者有的失望、氣憤，可能都還需要沉澱。

孫大千說，在這一來一回下，韓蔡民調就差了10%，但支持者不需要擔憂，從三人參選模式到一對一對決的選戰節奏，需要一點時間調整，他們目標在10月底前打平差距，並在11月中「黃金交叉」。

近期多家民調顯示，韓國瑜支持度大幅落後蔡英文。《自由時報》報導，韓在和朋友餐敘時私下說，只要民調差距在10%以內，他都還有逆轉勝的機會。

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