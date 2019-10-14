毒爸媽缺錢　親生兒「出生當天25萬元賣掉」買毒品和手機

▲吸毒示意圖，與本文內容無關。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

四川內江市一對夫妻由於吸毒家境貧困，居然以6萬元人民幣（約新台幣25萬元）把自己剛出生的孩子賣給在網路上認識的夫婦，得到錢後不但繼續買毒品吸食，還買了兩支新手機。所幸購買他們孩子的夫妻配合警方調查，找到了這對「毒爸媽」並帶回警局。

據《紅星新聞》微信公眾號報導，這對王姓和鍾姓夫妻因吸毒被當地警方長期監控，情報中心11日發現，兩人前往醫院，鍾姓嫌犯在醫院順利產下一子，然而孩子剛生下不久，王姓嫌犯便將孩子抱出醫院，如此反常行為讓員警感到疑惑。經初步調查發現，這對夫妻在產子當晚，便將男嬰抱給另一對夫妻，對方還給了王姓嫌犯數萬元現金。

警方12日中午在一處農家裡，順利找到男嬰，此時買走嬰兒的夫妻還沉浸在「初為父母」的喜悅中，家中已經給男嬰準備好奶粉、尿布等物品，見到民警，兩人意識到自己的行為已經敗露，便配合民警的調查。

▲吸毒示意圖，與本文內容無關。（圖／123RF）

原來這對夫妻無法生育，嘗試管嬰兒也失敗後，在網路上認識了聲稱無力撫養孩子的鍾姓嫌犯，雙方於是達成協議交易孩子。警方於當天下午找到王姓和鍾姓夫妻，兩人承認白天在房間內吸食了冰毒，當員警問起男嬰的事，兩人卻遮遮掩掩，王姓嫌犯還撒謊稱孩子已被抱回老家，交給母親撫養。

當兩人看到被員警找回的男嬰時，終於低下了頭。據兩人的說法，因為他們長期吸食毒品，欠下不少外債，為籌集毒資、清償債務等，兩人決定在網上找一個需要領養孩子的人。拿到錢後，王姓嫌犯第二天就去買了一小包冰毒吸食和兩支新手機。鐘姓嫌犯還坦言，她在懷孕期間也曾多次吸食毒品。目前案件正在進一步辦理中。

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