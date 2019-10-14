KTV歡唱酒後起衝突　警到場噴辣椒水制伏鬧事民眾法辦

▲警方將鬧事民眾上銬帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區14日凌晨4時許，館前西路上的KTV爆發一起鬥毆案，兩方人馬在歡唱散場後，因酒醉發生口角，一群人進而爆發大規模肢體衝突，警方獲報到場，利用優勢警力將雙方隔開，並用辣椒水制伏鬧事民眾，一共帶回現場14名民眾，製作筆錄時發現動手雙方早就認識，竟然只因細故演變成大亂鬥，全案將依社會秩序維護法裁處。

▲警方噴辣椒水壓制鬧事民眾。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，22歲的蔡姓男子等10人前往KTV歡唱，唱完離開時與另一包廂的21歲黃男等4人發生口角，進而爆發肢體衝突，雙方多人扭打成一團，KTV的工作人員見狀立即報警。轄區警方獲報迅速到場，但因為雙方人馬情緒激動，持續叫囂且不願配合，警方呼叫支援警力到達，約23名警員到場後，強勢使用辣椒水，將鬧事民眾制伏後，將現場14人上銬帶回派出所。

▲鬧事民眾被帶往後埔所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

警方事後詢問被帶回管束的民眾，才發現蔡男與黃男等人早就彼此認識，竟然在酒後因細故摩擦，從口角糾紛演變成大亂鬥，鬧事民眾甚至還不理會到場警員的勸說繼續叫囂，直到被噴到辣椒水後才乖乖就範，警方共帶回14人，訊後全數將依社會秩序維護法裁處。