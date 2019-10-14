　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後上廁所起爭議　淡水深夜多人當街打罵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼一群人不顧現場警員勸說，仍持續叫囂。（圖／翻攝臉書《細說淡水》）

▲一群人不顧現場警員勸說，仍持續叫囂。（圖／翻攝臉書《細說淡水》）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區13日晚間10時許，43歲的林男等3人到中山路129巷內的一間茶室消費，酒過三巡後林男出來上廁所，在廁所遇到41歲的林男，2人因細故竟爆發激烈的口角糾紛，最後演變成肢體衝突。民眾聽見叫罵聲報警，警方到達後發現2派人馬互不相讓，陸續出動17名支援警力到場，將現場5人壓制帶回。由於當事人均不願提告，警方訊後依社會秩序維護法裁處。

▲▼雙方人馬一路打到大街。（圖／記者游宗樺攝）

▲雙方人馬一路打到大街。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，鬥毆的2人在廁所相遇後一言不合，竟開始大打出手，雙方友人也都不甘示弱，一群人一路從店內打到茶室外街道上。警方獲報抵達，現場5人均仗恃著酒意，仍持續叫囂、推擠，警方見狀呼叫支援警力到場，將全部的鬧事民眾帶回派出所調查。

▲▼雙方人馬一路打到大街。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方將鬧事民眾帶回中山路派出所調查。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，事發時有接獲民眾報警，指稱中山路129巷有民眾酒後打架鬧事，於是派員到場了解，同時陸續派出支援警力到場，將43歲的林男及其陳姓(32歲)、練姓（36歲）友人，與41歲的林男及其38歲的謝姓友人帶回派出所。由於動手雙方均都認識，相互不願提告，警方訊後仍依社會秩序維護法將5人函送法辦。
 

ET快訊
高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝…她遭辱數分鐘崩潰怒告
變天了！全台18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

買半票搭台鐵　新竹小三遇查票「向列車長秀法寶」…釣出婚外情

KTV歡唱酒後起衝突　警到場噴辣椒水制伏鬧事民眾法辦

酒後上廁所起爭議　淡水深夜多人當街打罵

訪南投「人間仙境」捲入漩渦！小學老師卡石縫成冰冷遺體　家屬心碎

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝…她遭辱數分鐘崩潰怒告

蔡依林演唱會秒殺！黃牛「地下售票系統」飆貴5倍　高雄女一匯款：慘了

1噸重膠筏下露出一隻手！「搬開驚見女屍」漁民嚇壞　死因超詭異

20歲外送員百齡橋下遭撞！夾2車中間慘死…Uber Eats回應了：會幫忙

瑞芳鼻頭角步道健走一半！一對男女突遭大浪捲吞入海　1死1傷

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

買半票搭台鐵　新竹小三遇查票「向列車長秀法寶」…釣出婚外情

KTV歡唱酒後起衝突　警到場噴辣椒水制伏鬧事民眾法辦

酒後上廁所起爭議　淡水深夜多人當街打罵

訪南投「人間仙境」捲入漩渦！小學老師卡石縫成冰冷遺體　家屬心碎

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝…她遭辱數分鐘崩潰怒告

蔡依林演唱會秒殺！黃牛「地下售票系統」飆貴5倍　高雄女一匯款：慘了

1噸重膠筏下露出一隻手！「搬開驚見女屍」漁民嚇壞　死因超詭異

20歲外送員百齡橋下遭撞！夾2車中間慘死…Uber Eats回應了：會幫忙

瑞芳鼻頭角步道健走一半！一對男女突遭大浪捲吞入海　1死1傷

BABY-GＸ《精靈寶可夢》25週年紀念錶款　寶貝球把皮卡丘收服了

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

拚11月中「黃金交叉」　韓國瑜有信心：只要落後蔡英文10%內都有機會逆轉勝

特稿／《我是周時青》刻畫失智症全貌：假如我什麼都不記得，也請你遺忘我

唐綺陽運勢／本周注意3C出狀況！水瓶太難搞小心斷桃花 　天蠍別熬夜傷身

買半票搭台鐵　新竹小三遇查票「向列車長秀法寶」…釣出婚外情

KTV歡唱酒後起衝突　警到場噴辣椒水制伏鬧事民眾法辦

變天了！全台18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

酒後上廁所起爭議　淡水深夜多人當街打罵

川普「通烏門」裡外都是敵　美防長：配合國會彈劾調查2.5億美元軍事援烏下落

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

社會熱門新聞

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

外送員士林遭撞慘死　Uber Eats回應了

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

膠筏下有手　漁民嚇：翻開見女屍

Uber Eats外送員士林遭撞　命危搶救中

火車站撿到悠遊卡　超市消費189元代價2萬

他長期值大夜班中風！公司：沒照顧好自己

訪人間仙境捲入漩渦　老師成冷屍

新北男闖工地躺下亡！倒楣挖土機司機被送辦

鼻頭角步道健走　浪捲落入海1死1傷

蔡依林演唱會秒殺　女上網慘遭詐騙

更多熱門

相關新聞

看懂「5星座男」吃醋小動作

戀愛時候很甜蜜，當情到濃時，你能感受另一半正在吃醋嗎？吃醋並不是女生專利，男生的吃醋方式或許隱性了了點，外國網站《Yourtango》就分享了5大星座男的「吃醋」時的反應，女生們以後別再後知後覺啦！

與女友吵架買醉！24歲男衝入海　1hr後冷躺岸上

吵架時最難搞定的4大星座男！

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

怕吵架「買房當避風港」...人妻悔了

關鍵字：

酒後鬧事淡水吵架

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

嫩妹喝醉溺斃！警「自殺結案」遭家屬打臉

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

外送員士林遭撞慘死　Uber Eats回應了

三寶違停燕子口　車主竟在旁散步

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面