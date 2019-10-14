酒後上廁所起爭議　淡水深夜多人當街打罵

▲一群人不顧現場警員勸說，仍持續叫囂。（圖／翻攝臉書《細說淡水》）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區13日晚間10時許，43歲的林男等3人到中山路129巷內的一間茶室消費，酒過三巡後林男出來上廁所，在廁所遇到41歲的林男，2人因細故竟爆發激烈的口角糾紛，最後演變成肢體衝突。民眾聽見叫罵聲報警，警方到達後發現2派人馬互不相讓，陸續出動17名支援警力到場，將現場5人壓制帶回。由於當事人均不願提告，警方訊後依社會秩序維護法裁處。

▲雙方人馬一路打到大街。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，鬥毆的2人在廁所相遇後一言不合，竟開始大打出手，雙方友人也都不甘示弱，一群人一路從店內打到茶室外街道上。警方獲報抵達，現場5人均仗恃著酒意，仍持續叫囂、推擠，警方見狀呼叫支援警力到場，將全部的鬧事民眾帶回派出所調查。

▲警方將鬧事民眾帶回中山路派出所調查。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，事發時有接獲民眾報警，指稱中山路129巷有民眾酒後打架鬧事，於是派員到場了解，同時陸續派出支援警力到場，將43歲的林男及其陳姓(32歲)、練姓（36歲）友人，與41歲的林男及其38歲的謝姓友人帶回派出所。由於動手雙方均都認識，相互不願提告，警方訊後仍依社會秩序維護法將5人函送法辦。

