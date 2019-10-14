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變天了！全台18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲北部、東部本周受到東北風影響容易有雨。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

18縣市「陸上強風特報」！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（14日）開始到周日（20日）都受到東北風影響，比較容易持續下雨的區域在基隆北海岸、宜蘭和大台北山區，若東北風比較強時，雨區有可能擴大到桃園以北和花蓮、台東。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風開始增強，基隆北海岸和宜蘭降雨機率上升，且雨比較持續，至於中南部為多雲到晴；溫度方面，各地低溫約22到24度，沒太大變化，高溫部分，北部若因雲量多且下雨時，高溫約27、28度，其他地區約30到32度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局對18縣市發布「陸上強風特報」表示，強烈東北風影響，今下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

陳伊秀說，本周都是東北風影響的天氣型態，東北風有時比較強有時比較弱，比較容易下雨的區域在基隆北海岸、宜蘭和大台北山區；此外，若東北風比較強時，桃園以北、花東也可能下到雨。她提醒，周二（15日）、周三（16日）東北風最強，帶進來的雨會比較廣一點，也會比較持續。

陳伊秀表示，至於中南部要注意山區有午後陣雨，有時候雨區範圍廣一點，可能下到近山區平地。她指出，溫度方面，周二、周三東北風最強，大台北、宜蘭高溫約只有25、26度，低溫約21度；其他地區則沒太大變化，中南部高溫約32、33度，花蓮約28、29度，台東約29、30度。

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▼北部周二、周三高溫跌到25度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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變天了！全台18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區
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