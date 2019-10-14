　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「通烏門」裡外都是敵　美防長：配合國會彈劾調查2.5億美元軍事援烏下落

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國防部長艾斯博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯博（Mark Esper）願意配合國會彈劾調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普因「通烏門」腹背受敵；美國國防部長艾斯博（Mark Esper）表示，國防部將會配合國會進行彈劾調查，包括公開川普今年夏天暫緩對烏克蘭數百萬美元的軍事援助。

根據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）報導，作為彈劾調查的三大巨頭之一，美國眾議院情報常設委員會（House Intelligence Committee）日前向艾斯博發出傳票，要求檢閱五角大廈的文件記錄，希望能獲取和通烏醜聞有關的文件，這也正是民主黨人希望一舉揭開川普罪證確著的一著。

艾斯博對彈劾調查的配合態度顯然與川普的強力阻撓抹黑不同調，他在節目《面對國家》（Face the Nation）上表示，「只要能做到的，我們會盡全力配合國會」，「就在前一、二個禮拜，我的法律總顧問告訴我─當時我們就在這樣做─要確保（通烏）文件保留下來。」針對國防部涉入的2.5億美元對烏軍事援助，國會向艾斯培發出傳票要進行調查，艾斯培也回答，「我們會盡所能地配合」。

川普先前指控拜登在歐巴馬政府時期，利用副總統職位施壓烏克蘭，要求一名檢察官放棄調查他兒子在當地天然氣公司涉入的不法情事，而川普私下「施壓」烏克蘭現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查拜登一事曝光後，反而回火傷及自己，因為施壓條件中包括，若澤倫斯基不配合調查的話，就得不到「老大哥」給予的250萬美元軍事援助，此言立刻讓他在「通俄門」之後又陷入「通烏門」醜聞，甚至面臨彈劾處境。

ET快訊
高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝…她遭辱數分鐘崩潰怒告
變天了！全台18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「通烏門」裡外都是敵　美防長：配合國會彈劾調查2.5億美元軍事援烏下落

波蘭國會選舉「右翼手撐半邊天」　出口民調：執政黨下議院奪過半席次

哈吉貝重創日本33死、19失蹤！婦逃難墜40米亡　新幹線列車泡水最慘損328億

庫德軍宣布「擊斃75名土耳其士兵」！摧毀7輛坦克

澳洲遊客被哈吉貝「追著跑」！手機推播訊息「全是日文的」…推特網友罵翻

哈吉貝強襲奪33命！日男化身「假面騎士」裸身狂舞　890萬人看傻

媽死臥客廳！12歲女童「伴母屍4天」...口渴又虛脫　害怕躲廁所

吊掛救援「忘裝支撐掛鉤」！婦急墜40公尺亡　東京消防廳公開道歉

18歲越南妹脫離家暴淪賣淫　「能力太強」急升高層主管

快訊／日救援直升機失誤「老婦高空急墜40公尺」！　心肺停止送醫搶救

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

川普「通烏門」裡外都是敵　美防長：配合國會彈劾調查2.5億美元軍事援烏下落

波蘭國會選舉「右翼手撐半邊天」　出口民調：執政黨下議院奪過半席次

哈吉貝重創日本33死、19失蹤！婦逃難墜40米亡　新幹線列車泡水最慘損328億

庫德軍宣布「擊斃75名土耳其士兵」！摧毀7輛坦克

澳洲遊客被哈吉貝「追著跑」！手機推播訊息「全是日文的」…推特網友罵翻

哈吉貝強襲奪33命！日男化身「假面騎士」裸身狂舞　890萬人看傻

媽死臥客廳！12歲女童「伴母屍4天」...口渴又虛脫　害怕躲廁所

吊掛救援「忘裝支撐掛鉤」！婦急墜40公尺亡　東京消防廳公開道歉

18歲越南妹脫離家暴淪賣淫　「能力太強」急升高層主管

快訊／日救援直升機失誤「老婦高空急墜40公尺」！　心肺停止送醫搶救

剛談完26K債務糾紛　8人深夜路邊聊天突遭砍...3人傷

BABY-GＸ《精靈寶可夢》25週年紀念錶款　寶貝球把皮卡丘收服了

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

拚11月中「黃金交叉」　韓國瑜有信心：只要落後蔡英文10%內都有機會逆轉勝

特稿／《我是周時青》刻畫失智症全貌：假如我什麼都不記得，也請你遺忘我

唐綺陽運勢／本周注意3C出狀況！水瓶太難搞小心斷桃花 　天蠍別熬夜傷身

買半票搭台鐵　新竹小三遇查票「向列車長秀法寶」…釣出婚外情

KTV歡唱酒後起衝突　警到場噴辣椒水制伏鬧事民眾法辦

變天了！全台18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

酒後上廁所起爭議　淡水深夜多人當街打罵

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

國際熱門新聞

日婦高空墜落　消防廳認疏失：忘裝掛鉤

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

輻射垃圾遭沖走　哈吉貝恐釀核汙染

哈吉貝強襲奪33命！日男化身「假面騎士」狂舞

12歲女童不知媽過世　伴屍4天

強颱淹北陸新幹線　328億恐報銷

澳人遊日本被哈吉貝「追著跑」　網友罵翻

庫德軍「擊斃75土國兵」毀7坦克

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

要求美政府承認台灣是國家　請願達標

輕熟女獄警偷吃29歲男囚　被判1年

波蘭國會選舉出口民調：執政黨取過半席

美防長桶川普：全力配合國會彈劾調查

更多熱門

相關新聞

自來喵攔路綁貓奴　上車秒霸佔方向盤

貓咪自己找上貓奴的事件時有所聞，不過像這隻小貓年紀輕輕就如此霸道的，算是非常少見， 住在美國密西根州的Madison是一位職業單車手，去年8月時參加一場比賽，沒帶回獎牌，反倒帶了一隻貓咪回家。

加州新法：海灘、州立公園禁菸

勇士主帥已見過5任總統

川普：美中結束貿易戰已非常接近

不滿柯爾閃避中國議題　川普開嗆

關鍵字：

川普通烏門美國北美要聞國防部長艾斯培彈劾

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

嫩妹喝醉溺斃！警「自殺結案」遭家屬打臉

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

外送員士林遭撞慘死　Uber Eats回應了

三寶違停燕子口　車主竟在旁散步

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面