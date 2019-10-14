川普「通烏門」裡外都是敵　美防長：配合國會彈劾調查2.5億美元軍事援烏下落





▲美國國防部長艾斯博（Mark Esper）願意配合國會彈劾調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普因「通烏門」腹背受敵；美國國防部長艾斯博（Mark Esper）表示，國防部將會配合國會進行彈劾調查，包括公開川普今年夏天暫緩對烏克蘭數百萬美元的軍事援助。

根據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）報導，作為彈劾調查的三大巨頭之一，美國眾議院情報常設委員會（House Intelligence Committee）日前向艾斯博發出傳票，要求檢閱五角大廈的文件記錄，希望能獲取和通烏醜聞有關的文件，這也正是民主黨人希望一舉揭開川普罪證確著的一著。

艾斯博對彈劾調查的配合態度顯然與川普的強力阻撓抹黑不同調，他在節目《面對國家》（Face the Nation）上表示，「只要能做到的，我們會盡全力配合國會」，「就在前一、二個禮拜，我的法律總顧問告訴我─當時我們就在這樣做─要確保（通烏）文件保留下來。」針對國防部涉入的2.5億美元對烏軍事援助，國會向艾斯培發出傳票要進行調查，艾斯培也回答，「我們會盡所能地配合」。

川普先前指控拜登在歐巴馬政府時期，利用副總統職位施壓烏克蘭，要求一名檢察官放棄調查他兒子在當地天然氣公司涉入的不法情事，而川普私下「施壓」烏克蘭現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查拜登一事曝光後，反而回火傷及自己，因為施壓條件中包括，若澤倫斯基不配合調查的話，就得不到「老大哥」給予的250萬美元軍事援助，此言立刻讓他在「通俄門」之後又陷入「通烏門」醜聞，甚至面臨彈劾處境。