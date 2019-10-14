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3天2外送員遭撞亡！網友怒吼「為賺錢犧牲外送員」　勞動部怒推新法

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▲▼外送員3天2死。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

▲近日連續發生2起外送員送餐過程遭撞身亡的事件。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

記者柯振中／綜合報導

近日連續2起外送員遭撞身亡的案件，讓網友不斷關心，外送員的權益是否有受損。對此，勞動部長許銘春說明，外送員與平台之間的關係，必須看實際狀況，不是業者說了算；勞動部司長王厚偉也說，目前已在擬定新的法規，以保障外送員，預計年底會上路。

一名29歲的Foodpanda員工馬姓外送員10日晚間在桃園送餐時，遭到小貨車撞上，噴飛到一旁的騎樓慘死，引起軒然大波，沒想到事隔短短3天，又有一名Uber Eats的外送員在百齡橋下遭撞，夾在2車中間身亡。

請繼續往下閱讀...

接連的外送意外，讓許多網友質疑，平台是否該替外送員保保險，否則這些人的權益都沒有受到保障，「希望台灣業者能給外送員多一點保障」、「平台為了賺錢，犧牲了外送員，平台應該給外送員多一點保險」、「建議外送員成立工會保障自身權益，讓雇主先檢討承攬契約開始」、「這公司好聰明，都不用勞保不用健保高風險的外送，都不用負責」、「該對新興行業找對策保障了，別讓悲劇一直上演」。

▼近日有2名外送員在送餐過程中遭撞身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

事實上，外送平台空腹熊貓（foodpanda）指出，有替正職員工加保勞健保、基本車險，但兼職員工則沒有以上的保障，也必須自備強制車險；戶戶送是委託與香港總公司同步保險的業者，替員工加保保險；Uber Eats則沒有替員工加保保險，僅有少數地區的合作貨運業者會替旗下外送員加保雇主補償險。

不過，對於10日不幸身亡的馬姓外送員，熊貓的公關指出，公司與外送員間是「承攬關係」而非「僱傭關係」，因此沒有替員工加入勞健保；實際到熊貓官網查詢，徵才條件上對保險的問題也沒有解釋清楚。對此，勞動部長許銘春回應，僱傭關係或承攬關係要看案例的實際狀況，不是業者說了算。

連續發生2起憾事後，勞工陣線聯盟秘書長孫友聯指出，當業者一再逃避法律責任，讓所有風險都由外送員承擔時，最後也會變成整個社會在承擔風險，不應該再放任業者這樣下去，「西班牙法院就於日前判定Deliveroo（戶戶送）點餐外送平台與送貨員之間為『僱傭』而非『承攬』，而類似這樣的法律問題，也同時出現在世界各國。」

▼孫友聯在臉書呼籲，不能再放任外送平台的業者「這樣下去」。（圖／翻攝孫友聯臉書）

▲▼孫友聯臉書。（圖／翻攝孫友聯臉書）

孫友聯呼籲，各種零工經濟模式在現代快速擴散，路上隨時可見辛苦的代送者，無論是政府、社會，都應該正視這些暴露在許多法律死角的勞工可能遭遇的風險，進一步釐清可以介入保護的法律關係，讓這些人受到最起碼的法律保障。

如何保障外送員的權益？勞動部司長王厚偉13日指出，日前已邀請律師、學者研擬一套標準，精準區分僱傭、承攬關係之間的區別，以防止「假承攬真僱傭」的情況，預計年底上路。

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