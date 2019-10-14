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蔡依林演唱會秒殺！黃牛「地下售票系統」飆貴5倍　高雄女一匯款：慘了

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圖文／鏡週刊

亞洲流行天后蔡依林（Jolin）即將在今年底在台北小巨蛋舉辦6場的「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會 台北站」，消息一曝光後讓粉絲搶票搶翻天，售票當天即售光，熱門程度盛況空前，造成一票難求。

13日發生民眾在臉書社團《Jolin蔡依林20週年演唱會的讓票、換票、求票》的平台上，匯了高額款項卻拿不到票的囧況，等到對方的手機以及臉書都紛紛關閉，才驚覺自己已遭到詐騙，隨即向博愛四路派出所報案提出詐騙告訴。

有民眾向黃牛業者購買黃牛票時驚覺受騙，向警方報案提起詐欺。（讀者提供）

另外，在該臉書社團內，仍有不少人以讓票的名義出售黃牛票，針對超過上百張，連哪一個場次剩下多少，都有清楚的價目表，而其價格非常昂貴，最貴還有超過原價5倍之多，達到近3萬元；但天后蔡依林的魅力，實在無法擋，仍有不少民眾，甘冒遭詐騙的風險，去向黃牛購買「高額黃牛票。」

本刊調查，這些黃牛業者見演唱會一票難求，針對想要票的民眾，直接大剌剌的列出蔡依林演唱會的所有場次的價錢、時間、座位等，整理的條條有序，宛如另類的地下售票系統，讓網友直呼「完全無視法律。」

對此，高雄市政府警察局左營分局博愛四路派出所所長林明進向本刊表示，「網路購物陷阱很多，民眾在網購的時候最好要找可以信任的人來購買」，更進一步呼籲，民眾不要向黃牛購買黃牛票，以免得不償失。

針對這些犯罪行為，林明進說「若有詐騙行為，我們就會請刑事單位以詐欺偵辦，有黃牛的部分，只要有人檢舉提供資料，我們將會以社會秩序維護法來辦理，望國人不要以身試法。」


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