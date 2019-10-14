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哈吉貝重創日本33死、19失蹤！婦逃難墜40米亡　新幹線列車泡水最慘損328億

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記者趙蔡州／綜合報導

強颱哈吉貝侵襲日本關東地區，強降雨與狂風帶來嚴重災情，多處河川潰堤、大量民宅被淹沒，目前已經知道有33人死亡、19人失蹤，其中還有婦人在搭乘直升機脫困時意外摔死，JR東日本的北陸新幹線也被洪水淹沒，數個列車車廂泡在水中，最慘可能直接廢車，損失高達數百億日圓。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲許多民眾因為洪水受困住宅。（圖／路透）

強颱哈吉貝12日登陸日本帶來嚴重災情，東京多摩川、長野縣千曲川、宮城縣阿武隈川等14條河流潰堤，許多民眾也因為洪水受困民宅。福島縣磐城市13日上午還發生救援意外，一名70多歲婦人在搭乘直升機脫困時，因為吊掛失誤從40公尺的高空墜落，失去意識且心肺功能停止，送醫後仍不幸宣告死亡。

▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

▲JR東日本北陸新幹線在長野市的車廂中心被水淹沒。（圖／路透）

JR東日本也因為千曲川氾濫，導致長野市的北陸新幹線車廂中心被水淹沒，淹水最深的地方可能達10公尺，大約有120個車廂泡水，由於列車的電子零件泡水後難以清理，尤其空調配線進水更難修理，如果等水乾就運行恐怕會起火，最慘的情況就是全部直接廢車，屆時損失將高達328億日圓（約新台幣92億元）。

▲▼ 第19號颱風哈吉貝襲日，各地淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

▲共同社報導則指，哈吉貝目前已經造成33人死亡、19人失蹤。（圖／路透）

消防廳13日深夜表示，目前已知有14人因為颱風喪生，另有11人失蹤和187人受傷，此外有1283棟房屋淹水，517棟房屋受損或全毀。而日本共同社報導則指，目前死亡人數已達33人、另有19人失蹤，當局已經出動10萬名人員展開救災，包含3萬1000名自衛隊員，將連夜搜救因為洪水受困的災民。

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