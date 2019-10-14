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殲-20閱兵大出風頭　首架殲-31卻遭拆彈射座椅不再升空

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▲▼中國官媒近距拍攝殲-31首架驗證機，被眼尖的大陸網友發現，該機座艙內疑似已拆除彈射座椅。（圖／翻攝自央視）

▲中國官媒近距報導殲-31首架驗證機。（圖／翻攝自央視）

特約記者陳孟孟／綜合報導

殲-20日前以大編隊亮相中共建政70周年閱兵，展示其成為解放軍明星級武器架勢。相較於殲-20的大放異彩，第二款隱身戰機殲-31仍處於進展不明的狀態，近日更有眼尖的大陸網友發現，首架驗證機座艙內疑似已拆除彈射座椅，暗示該機將無法再次飛行

《央視》日前公開報導殲-31有關信息，畫面中編號「31001」首架驗證機呈現靜止狀態，並且進行近距離拍攝。中國航空工業瀋飛副總工程師孫金萍指出，「鶻鷹」戰機製造都是用統一的數據，都是三維數模，而鈦合金和覆合材料的用量相當大，飛機上大約有100多個零件用的是3D打印，同時強調「它的未來有很大想像空間」。

公開資料顯示，殲-31於2012年10月31日完成首飛，距離殲-20技術驗證機首飛不到2年的時間。但有大陸網友發現，此次《央視》報導畫面中的「鶻鷹」首架驗證機座艙內疑似已經拆除彈射座椅，此舉暗示著該機已完成歷史使命，將無法再次升空飛行。

▼飛行中的殲-31首架驗證機。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼殲-31。（圖／翻攝自維基百科）

事實上殲-31過去一直被視為中國主推外貿市場的一款隱身戰機，近年在航空展覽領域中，僅有2014年珠海航展上驚鴻一現，其餘大多以模型出現在各大國際航展中。今年6月的巴黎航展中，「鶻鷹」帶著更厚、更豐滿，機頭明顯更為粗壯的模型設計亮相，進一步提升作為中型戰機的載荷能力，加大內部空間容量有利於提升載油量，增加航程。

微信公眾號「兵工科技」也特別指出，從該機新總體設計方案來看，殲-31將新定位成一款具備截擊能力和較強機動性，可以執行制空作戰任務的多用途戰鬥機。當然「鶻鷹」全面的作戰能力也讓其能更好勝任新一代艦載戰鬥機的任務

值得注意的是，殲-31總設計師孫聰於今年7月9日公開表示，外界應該耐心等待殲-31的好消息，「你們將在不久的將來看見它的最新發展。」此番話似乎應證了上述分析猜測，經大幅改進的殲-31未來可能會進入中國海軍服役，成為最新一代航母隱身艦載機。

▼全新殲-31模型亮相第53屆巴黎航展。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」）

▲▼全新殲-31模型亮相第53屆巴黎航展，其設計明顯變胖，在加大內部空間容量的同時，更有利於提升該機載油量增加航程。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」）

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