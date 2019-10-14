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黃天來深耕「匠人」精神　引領馬支部俥鑄場捍衛國家

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黃天來深耕「匠人」精神　傳承工藝捍衛國家

軍聞社／記者謝宏檜專訪

「其實做任何事跟工藝都一樣，都是從耐性開始磨起。」在馬支部俥鑄場擔任領班的黃天來士官長，從事俥鑄工作將近30年，無論是退役或現正航行於我國領海的軍艦中，都能找到黃士官長維修與研製配材的工藝。

榮獲今年國軍楷模的黃士官長，其實早已聞名於軍，提到他，不少人會尊稱「匠人」，就是因為他身上有著堅持不懈、精益求精的熱忱，令人敬佩。對於「匠人」一詞，黃士官長則提出了他的定義：「到了一定火候，才會被稱之為匠人。」

所謂火候，需要歲月點滴累積，就如黃士官長從小學習書法一樣，執筆前得先磨墨，一筆一劃揮寫出的都是紮實的基礎。俥鑄亦然，19歲投身軍旅的黃士官長，當時就給自己訂下目標，希望有天成為大家口中的「大師傅」。

黃天來深耕「匠人」精神　傳承工藝捍衛國家

「從我年輕的時候進入到俥鑄場，我的師傅曾經有跟我講一句話，你如果沒有興趣、你心沒有放這邊，我教你也沒有意義啊！」因為這番話，讓他下定決心要把事情做到最好，不安逸於現狀，不自滿於所學，數十年如一日地堅持信念。

提到俥鑄，絕大多數人看過軍艦，卻鮮少接觸船體的相關物件與製程。黃士官以剛返回乾塢裡的「中字號」坦克登陸艦為例，要修復它的鐵梨木銅套，必須先抽大軸做實際尺寸量測，再進行澆鑄與加工。過程繁複，卻沒有一個步驟可省略，因為尺寸大小差之毫釐、失之千里，都是供船艦順利航行的關鍵，他把每一個零件都當做一個學問，如何修繕、如何仿製，細節不敢馬虎。

隨著環境變遷，面臨科技挑戰，船艦日新月異，黃士官長的工藝也不斷精進，「我們勢必要把以前傳統的思維，好的要保留下來，並持續研發它，運用這種方式去讓它精進。」對他來說，「匠人精神」是一種進行式，要一本如初地持續堅持，要惕勵進步地保有熱情，傳承工藝技術，讓馬支部俥鑄場歷久彌新。

黃天來深耕「匠人」精神　傳承工藝捍衛國家

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