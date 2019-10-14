公民割草辦假日論壇　高市府公務員上台開轟：韓國瑜每天都在講X話！

▲公民割草行動假日論壇，一位自稱公務員的民眾，上台開轟韓國瑜每天講幹話。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄公民割草行動13日發起公民假日論壇活動，開放民眾登記上台發言，且登記人數相當踴躍，其中一名市府公務員戴著口罩上台發聲，由於身分相當特殊，也讓台下民眾相當鼓譟，該名公務員表示一上台就表示「韓國瑜每天都在那邊講幹話，搞得高雄市政府只會講空話一樣」。

該名市府公務員表示，許多市民將韓國瑜上任不作為怪罪到市府頭上，其實市府的基層員工相當辛苦，但是韓市長上台後每天講幹話，間接讓民眾認為市府的只會講空話，其實市府員工不管是謝長廷及陳菊擔任市長都要依法行政，不過就因為韓國瑜老是講一些不切實際的東西，像是彌陀蓋國際機場根本就不可能。

其他上台發言的民眾還有上街頭為郭台銘爭取支持的小老虎葉國一他向現場民坦言自己去年投給韓國瑜，原以為他能解決高雄3000億負債的問題，但自從上任以來離譜的事情根本多到數不完，葉也表示自己的政治傾向為淺藍，他也會號召許多淺藍朋友「罷免韓國瑜」。

▲小老虎葉國一表示自己政治立場淺藍，仍支持罷免韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

公民割草行動表示，媒體目前已披露韓國瑜將要開始請長假並規劃訪美行程，但韓既然在市長的位置上就應做好事長的工作，若要繼續選總統至少也要自行辭去高雄市長一職，否則就由公民行使罷免的權利，目前公民割草已收到包含網路、紙本連署書共9萬7千多份，加上WeCare高雄、台灣基進黨「三支箭」合計起來已超過30萬份，目前連署仍會持續下去，希望能比韓國瑜日前在駁二射出的三支箭更高更遠。

▲公民割草行動舉辦假日論壇。（圖／記者洪正達攝）