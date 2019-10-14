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庫德軍宣布「擊斃75名土耳其士兵」！摧毀7輛坦克

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▲敘利亞北部戰火。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其持續進攻敘利亞北部，城鎮拉斯艾因被砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

土耳其進軍敘利亞北部已進入第5天，當地庫德武裝「敘利亞民主軍」13日宣稱，他們在拉斯艾因（Ras al-Ain）城鎮區主動攻擊土耳其軍隊，除了成功擊斃75名士兵外，還摧毀7輛主戰坦克。土耳其現在飽受國際批評，法國與德國12日宣布，他們已禁止向土耳其出口軍事武器。

綜合外媒報導，庫德軍在此次攻擊行動中，還擊傷19名土軍士兵，可說是目前最有力的一次反擊。不過土耳其軍方在當天也宣布，他們12日成功佔領敘利亞邊境的重要城鎮「拉斯艾因」，是發動行動以來最大收穫。

報導也指出，儘管土耳其受到飽受國際的批評聲浪，但對敘北的進攻情勢仍沒有任何減弱的跡象。對此，法國與德國12日時則宣布，「我們已禁止向土耳其出口軍事武器，避免變相支持土國的軍事行動。」

▲▼土耳其,坦克,敘利亞。（圖／路透）

▲庫德軍宣稱「摧毀土耳其7輛坦克」。（圖／路透）

據了解，法國預計將在14日當天的「歐盟外交委員會」會議中，向其他成員國力推「出口武器禁令」，藉以對土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）施壓。

除了德國與法國，英國首相強生（Boris Johnson）也致電給艾爾段，表達「深切關心」。強生辦公室就透露，英國不支持土耳其的軍事行動，首相敦促土耳其總統盡快結束軍事行動，重啟對話。

事實上，庫德族被土耳其認為是恐怖分子，但卻是攻打極端組織伊斯蘭國（IS）的主要西方盟友。土耳其9日開始發動「和平之泉」軍事行動，對敘利亞北部進行空襲，當地成千上萬的居民被迫逃離家園。

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