1噸重膠筏下露出一隻手！「搬開驚見女屍」漁民嚇壞　死因超詭異

記者趙蔡州／綜合報導

台東縣太麻里三和村13日發生一起離奇的死亡事件，一名33歲顏姓女子清晨6時許被同村漁民發現，遭一個約1噸重的膠筏壓住且失去生命跡象。警方到場後確認顏女已經死亡，而由於顏女的死因實在太過詭異，接下來將約談膠筏的主人、調閱附近出入口監視畫面，釐清死者究竟是意外死亡或他殺。

據悉，當地一名李姓漁民13日清晨6時許出海作業回來，在沙灘上發現一艘膠筏下壓著一隻女人的手，嚇得他立刻打電話報警。警消獲報後立刻派人前往現場，抵達後先在周圍掛起封鎖線，接著指揮吊車將約1噸重的膠筏釣起，但被壓住的33歲顏女已明顯死亡，只能通知家屬到場處理。

▲警方將會同法醫解剖顏女遺體，確定詳細的死亡時間與致死原因 。（圖／記者楊均典翻攝）

警方初步判定，顏女當時疑似在沙灘上睡著，結果被風浪捲起的膠筏砸中，才被重達1噸的膠筏壓死，不過由於這種死因實在太離奇，他們將會同法醫解剖顏女遺體，確定詳細的死亡時間與致死原因，同時也將約談膠筏的主人，調閱附近出入口監視畫面，確認死者是如何進入沙灘。

▲警方未來會約談膠筏主人，調閱附近出入口監視畫面，釐清死者究竟是意外死亡或他殺。（圖／記者楊均典翻攝）

警方進一步表示，當地漁民平時都是把膠筏平放在沙灘，只有颱風來時會把膠筏拖到社區停放，死者也不可能自己抬起1噸重的膠筏來壓死自己，所以目前不排除有他殺的可能。

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