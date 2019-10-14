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女大生酒醉遭猥褻！被閨蜜「扶起給2男」隔日溺斃亡…母見屍崩潰

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記者鄒鎮宇／綜合報導

雲南昆明理工大的19歲女大生李心草離奇溺斃身亡，她的媽媽無法接受警方「酒醉輕生」的說法而開始追查，發現女兒最後的身影是與女閨蜜一起喝酒，且還遭到男子猥褻。據了解，事發後李心草的閨蜜迅速搬離宿舍，引起網友關注。

綜合陸媒報導，李心草就讀昆明理工大學物聯網工程專業二年級，她9月8日晚間打電話給媽媽說要買票坐車回家，沒想到竟在隔日凌晨遇難。

▲▼ 女兒被指自殺跳河　母公開生前片段質疑另有內情。（圖／翻攝自微博）

▲李心草今年11月15日將滿19歲。（圖／翻攝自微博）

李女的媽媽表示，本開心地等待女兒回家，沒想到突然接獲噩耗，警方告知她女兒和其他3名同學酒後相約跳江，且屍體當時還沒打撈到，只有手機、包包等遺物讓她簽字認領，「我女兒的屍體是9月11日才被發現的，是不是醉酒自殺還不好說，且平時從來不喝酒的乖孩子為什麼喝了酒？是酒裡下了藥還是故意灌醉的？」

李女的媽媽說，她趕到警局時發現4名學生之中，只有她這一名家屬到場，「後來有兩個男的自己過來跟我說，『阿姨，我們沒有碰過她，也沒有發生過爭吵，是她自己說想喝酒』，他們莫名其妙地跟我說這些話，我才覺得事情不對勁」，多次詢問後才得知，原來兩名男子是女兒室友的朋友，一個是他校學生，另一個是公務人員。

▲▼ 女兒被指自殺跳河　母公開生前片段質疑另有內情。（圖／翻攝自微博）

▲▼女大生被閨蜜扶起後，其中一名男子直接摑巴掌。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼女大生酒醉遭猥褻！被閨蜜「扶起給2男」隔日溺斃亡…母見屍崩潰。（圖／翻攝澎湃新聞）

調閱監視器畫面發現，李心草倒在酒吧的椅子上，此時一名黑衣男子壓在心草的身上，雙方疑似發生紛爭；隨後，黑衣男起身離開，另名男子及李女的室友兼閨蜜突然現身，將李女拉住固定，使其被一開始的黑衣男痛打巴掌約10分鐘。

最後，其中一名男子拉著李女離開店家，便聽到有人大喊「落水了！」讓李女母親覺得整起事件非常詭異，光憑著「女兒和其他3人相約跳江自殺」的說法是她無法接受的，便將過程PO網，希望可以藉著網友關注影響案情。

在李女母親將文章PO出後，許多李女的朋友紛紛留言，「她人很好，學習也很用心。有男生欺負女生，她都會過去幫女生」、「她是一個熱心腸、樂於助人，又很聰明的女生，情商很高」，也有人提及李女非常在意室友，每次外出都會買禮物、食物回去給對方。

報導指出，在李女身亡後，影片中的室友兼閨蜜立刻搬離宿舍，目前兩人居住的房間呈現空蕩蕩的狀態。

▲▼ 女兒被指自殺跳河　母公開生前片段質疑另有內情。（圖／翻攝自微博）

▲警方通報內容。（圖／翻攝自微博）

此外，酒吧人員表示，李女的朋友說李女性格孤僻，近日心情不好才會到店內喝酒放鬆，當下在忙沒有看到打人、壓在椅子上的情況，但有看到李女在哭，她的朋友僅說在「發酒瘋」。

由於文章經多人轉發，當地警方立刻發文，表示發現網路上討論李女落水的事件，「盤龍公安分局高度重視，立即成立工作組隊網友反應的情況展開核查，及時對外公布核查結果」，詳細案情還有待調查釐清。

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