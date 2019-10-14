華為總裁任正非：鴻蒙兩三年內可以追上蘋果系統

▲任正非表示華為不用兩三年就可以追上蘋果系統。（資料圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

華為總裁任正非日前表示，在兩至三年內要透過自家鴻蒙作業系統建立生態系，而且不需要兩到三年內，就能打造媲美蘋果系統的華為自家「鴻蒙作業系統」。

據華為交流網「心聲社區」公佈的美國《財富》訪談記錄，任正非表示，雖然華為仍在美國黑名單，也就是「實體清單」上，但短期內不會有太大影響，因為華為目前已經不需要美國零組件了，有差的是終端產品的生態系統，不過在兩至三年內這個影響也會完全消除。

任正非強調，華為建立自家作業系統鴻蒙後，下一步就是要透過建構華為自己的生態系統來消除影響，特別在全球化下，建立自己系統的同時不排斥使用別人的，才能繼續存活。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

至於是否有信心在兩至三年內把鴻蒙打造成媲美蘋果的作業系統，任正非表示應該不需要兩到三年，不過「作為領導人，說話要保守一點，不能把下面人逼得太緊，但對於他們來說，不需要這麼長時間」。

對於當時進行中的貿易談判，任正非也表示，由於華為沒有在美國銷售，所以中美貿易談判對於華為根本沒有影響，唯一是要買美國電子晶片和零部件，如果美國不賣就吃虧了，每年會少了十幾億甚至幾十億的訂單，但華為的生產線一樣正常運作，「所以美國放開實體清單的審批，對他們自己是有利的」。