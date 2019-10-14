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狠尬「長灘島一條線」！白眼女神海邊大解放　line頭貼曬比基尼照

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▲高雄市議員黃捷悄悄在line頭貼曬比基尼照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷悄悄在line頭貼曬比基尼照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市時代力量市議員黃捷，平常穿衣風格都相當保守，一件襯衫搭配深色長裙，不過現在她line大頭貼卻悄悄更換了照片，不注意還沒發現，竟然是一張穿著比基尼泳裝照，黃捷表示就是想搭配夏天感覺，抓住夏天尾巴。

黃捷在議會質詢時，或是接受媒體採訪時的穿著，總是穿著襯衫搭配深咖啡色的長裙，不然就是長褲，就怕被轉移焦點，希望大家能夠注意她的問政，不過近期她在自己的line頭貼當中，悄悄換了一張照片，但由於平常頭貼比較小，所以不太有人會注意，不過現在點開來看，竟然有彩蛋，是一張黃捷穿比基尼在海邊的照片。

▲高雄市議員黃捷悄悄在line頭貼曬比基尼照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷悄悄在line頭貼曬比基尼照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷悄悄在line頭貼曬比基尼照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷悄悄在line頭貼曬比基尼照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者詢問黃捷說，究竟這張照片是什麼時候換上去的，黃捷表示是在九月初的時候，至於拍攝地點就相當保留，只是單純的說是在海邊，記者追問為何要換照片？黃捷透過電話當中嬌羞的說：「就換個心情，想要有夏天的感覺」。而照片當中的黃捷笑起來是非常燦爛，就跟陽光一樣，而穿著的比基尼是藍色格狀，微彎的身軀看起來非常鄰家女孩風，左手還有橘色手環，不排除是在海邊有進行水上活動，應該不是單純去拍照、日光浴。

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

但其實黃捷的泳裝照片曝光，也不是第一次了，在今年5月22日《ETtoday新聞雲》就曾經取得黃捷提供高中時期的泳裝照片，一共有兩張，其中一張是在海邊，陪伴一起入鏡的是一隻大狗，當時黃捷半彎著腰，配合大狗一起，下半身是泡在海水中，照片當中的黃捷帶著笑容，難掩青澀模樣；另外一張泳裝照片是在晚上拍攝，她跟兩名朋友就泡在泳池當中，三個人扶在泳池邊拍照，全身都仍在水中，不過依稀還是看得出來，這件泳裝的尺度就較為寬鬆許多。

▲▼黃捷在議會質詢中提出「彩虹經濟」。（圖／翻攝自黃捷臉書）

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