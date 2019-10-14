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影／20人團隊歷經4小時　運送港版「民主女神像」登獅子山

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記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」引發的風波仍在持續，香港一個由20餘人組成、名為「Lady Liberty HK 香港民主女神」的團隊就花了4小時，於13日淩晨5點將4公尺高的港版「民主女神像」運上獅子山，希望喚醒社會對香港價值的關注，亦提醒市民在面對逆境保持的百折不撓的精神。

▲▼ 民主女神像置獅子山山頂 。（圖／Lady Liberty HK 香港民主女神）

▲在獅子山山頂的港版「民主女神像」  。（圖／Lady Liberty HK 香港民主女神，下同）

綜合港媒報導，港版「民主女神像」左手持「光復香港 時代革命」旗幟，右手拿著雨傘，身穿防護裝備及戴上頭盔，腳踏催淚煙，呈現出反修例運動中示威者形象。運送女神像上山的團隊表示，獅子山是過去香港人都引以為驕傲的「香港精神」，或其核心價值的發源地，希望此行動喚醒社會對香港價值的關注。

▲▼ 民主女神像置獅子山山頂 。（圖／Lady Liberty HK 香港民主女神）

▲運送過程 。（圖／Lady Liberty HK 香港民主女神）

團隊指出，希望獅子山山頭為「這座為支持港人爭取自由民主而創作的女神像的最後歸所」，該女神像自8月在香港中文大學首次現身後，多次以快閃方式現身在不同的集會上激勵港人，亦先後以不同大小版本，透過社區自發或與小店協作的形式在各區現身，務求以「遍地開花」的方式繼續支援整個民主運動，與港人同行。

不過香港消防隊表示，13日下午1點多時接獲報案，要求消防提供特別服務，處理在黃大仙一個白色的石像。警方則透露，中午接獲報警，要求員警調查事件。

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