「摩鐵避萬安演習」OL泣遭鹹豬手　一杯「事後咖啡」結局神逆轉



▲黃姓OL控告謝姓工程師，在汽車旅館內對她強制猥褻。（示意圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

竹科一名謝姓工程師，以避開萬安演習為由，開車載心儀的OL到薇閣摩鐵休息，事後，卻被控告性侵未遂與強制猥褻。不過，檢方發現，OL竟在離開汽車旅館後仍與謝男購物、喝咖啡，且過程均未對外求救，行事作態並不像被性侵後的反應，再加上並無證人、監視器等明確證據，因此依罪證有疑利於被告原則，對謝姓工程師做出不起訴處分。

黃姓OL控告謝姓工程師，2019年5月萬安演習當日，謝男以避開演習為由，開車將她載到薇閣摩鐵，2人進入後，謝男違反她意願，將她強拉上床企圖強脫衣褲，對她上下其手，黃女準備離開房間時，謝男卻強抱她上床，後經黃女極力抗拒才未得逞。事後黃女報警控謝強制猥褻。

謝男向檢警坦承與黃女一起到汽車旅館，但堅決否認性侵她。他說萬安演習當天，2人原本一起吃中餐，後來恰好遇到演習，才提議到摩鐵休息，也徵得對方同意。因為謝男想追求黃女，一直都在「友達以上，戀人未滿」的狀態，因此在房內時才將她拉到床上，希望能夠試試看，有沒有機會交往。

黃女被帶到床上時，還回他「等一下我的高跟鞋」，然後自己脫掉高跟鞋，他將黃女放到床上後問「可以陪我一段嗎」，但卻遭對方拒絕並離開床。謝男否認曾以身體壓制、摸胸、襲臀及解她扣子等動作，只承認詢問對方「願不願意當我女朋友」時有從後環抱她，不過，因黃女說不願意並離開床，他只好作罷。2人離開摩鐵後，謝男還載她買東西，又到咖啡廳喝咖啡，最後才送她回家。

檢方調查，黃女是有相當社會經驗及智識的成人，若無意與謝男交往或發生親密關係，被載去摩鐵時，應可表達拒絕之意，即是因謝男一再要求進摩鐵，不好拒絕，但謝男若沒以強暴脅迫方式，強逼黃女進去摩鐵，即使黃女進摩鐵後，仍可決定離開，但黃女確未這麼做，仍與對方進入摩鐵，因此對於黃女的指控仍有疑慮。

且一般性侵被害人，於案發後通常會對加害者有恐懼、排斥之意，就算無法立即報警，但也會避免與對方聯絡，但黃女卻在離開汽車旅館後仍搭乘謝男的車與他購物、喝咖啡，更未對外求援，而是隔了數日後才驗傷報警。

檢方認，雖黃女提出被告的LINE對話紀錄「我鬼迷了心竅…跟你說抱歉，我犯後不是態度不好」、「請給我一個機會」、「是我自己做錯了」等文字給黃女，但內容並非全部指2人於摩鐵發生的事，更無明確指出曾對黃女有強制性交或猥褻的意思，加上案發當時並無第三人目睹，且摩鐵監視器已無法調閱，因此依罪證有疑利於被告原則，做出不起訴處分。



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