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他臉上掛的是什麼？　500年古畫「放大10倍」驚見詭異景象

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▲ 專家把明朝畫家仇英的《南都繁會圖》放大後竟發現一位「帶著眼鏡」的男子 。（圖／翻攝自搜狐號「國學之美」）

實習記者羅明輝／綜合報導

在明朝，有位畫家仇英繪製了一幅《南都繁會圖》，畫出南京當時的城鎮風貌與繁華景象，被譽為是南京版《清明上河圖》。不過有專家將這幅名畫放大10倍仔細查看後，竟然發現在畫中的一角，坐著一位「帶眼鏡的男人」，這讓不少人驚呼，「原來眼鏡這麼早以前就有了嗎！」

綜合陸媒報導，《南都繁會圖》全長350公分，寬44公分，雖然具體創作時間難以確定，不過從畫家仇英本人的生平去推算，估計這幅畫大約在1520年左右繪製，至今已有大約500年歷史。

因為年代久遠的關係，表面許多地方都已經出現模糊、毀損的情況，為了妥善保護，因此被收藏在國家博物館中，屬於國家一級保護文物，一直沒有對外展出，直到南京為了開發秦淮河文化資源，2度至北京求畫，才在國家博物館的支援下，以掃描畫作的形式揭開面紗。

▲ 南都繁會圖。（圖／翻攝自維基百科）

就有專家為了具體研究明朝期間，南京市井小民的生活狀況，將畫作放大10倍，不過這一放大，竟發現在其中一間店鋪內，有名戴著眼鏡的男人坐在人群中。這一發現令外界相當震驚，畢竟大部分人都普遍認為眼鏡是美國發明家富蘭克林為了讓罹患近視和遠視的自己能看得更清楚，而在1784年所發明。

為了查證，專家進一步翻閱相關文獻，注意到南宋作家趙希鵠在《洞天清錄》寫到「靉靆，老人不辨細書，以此掩目則明」，這裡的靉靆是阿拉伯文「眼鏡」（alunwainat）的音譯，指的是老花鏡。由於趙希鵠是生活在1170年至1242年間的人，而西方最早有關眼鏡的記載是從13世紀後半葉開始，因此專家推測，「眼鏡最早其實是由中國發明的。」

那麼眼鏡到底是怎麼從中國傳到西方國家的？有種說法認為是義大利探險家馬可波羅在元朝的時候將它帶回義大利的，畢竟他在著作《馬可波羅遊記》中曾寫道「1260年時，中國的老年人看小小的字都要戴眼鏡。」

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