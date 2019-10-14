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不要把錢傻放定存！70歲空調技師伯只翻股市總覽　年賺9%

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圖文／鏡週刊

存股達人股素人本業是名冷凍空調技師，他認為投資股票就跟設計冷凍空調工程一樣，強調邏輯思考、比較分析的能力。身為理工人的股素人，更自行研發一套「收租股操作準則」，「就像操作機械都有SOP，存股也可以。」

已經70歲的股素人表示，自己不太會用電腦，「所以我每一季都會買《股市總覽》來看，反正就是按照SOP篩選，符合標準的摺起來。」股素人分享他在挑股時，最重視以下指標。

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一、ROE股東權益報酬率≥12%

ROE越高代表公司的獲利能力越強，「我會評估近5年平均ROE表現，也要注意近一季的ROE要高於去年同一季的ROE，代表公司無衰退現象。」股素人解釋。

二、現金配息率≥70%

「現金配息率越高越好，代表公司願意與小股東分享利潤。」股素人表示，在挑選標的時，他希望近5年平均現金配息率最好在70%以上，例如EPS賺10元，至少可以配出7元現金。

三、現金殖利率≥6%

「殖利率6%相當於存股利息比銀行定存高6倍。」這是股素人存股的理由，「股海打工，賺點外快。」

四、本益比≤15倍

透過本益比檢視股價是否合理，股素人期待近5年平均本益比在15以下，也就是希望在15年內投資能夠回本。

五、近一年負債比≤60%

負債比是評估公司經營安全性的指標，股素人要求總資產中，總負債必須小於六成。

六、近一年董監持股≥15%

股素人強調，董監事是最了解公司營運的一群，如果持股越高，代表他們對公司的營運越有信心。但許多大型權值股受外資喜愛，董監事持股可能低於10%，這時股素人會關注董監事加外資持股在20%以上的公司。

由於目前指數在高檔，股素人尋找存股標的時，篩選標準會保有一些彈性，依照「買前檢查表」來評判等級，再將符合條件的個股納入觀察名單。


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