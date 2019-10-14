美國海關查獲近15,000雙仿冒Nike、Jordan　全是限量鞋款價值高達6900萬元

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假貨的猖獗最令各品牌頭痛，其中，以Nike、Adidas為首的球鞋市場來說，往往會發售所謂的限量版球鞋，因此當供不應求的時候，便會導致市場價格提高，所以才會出現盜版球鞋。近日，美國海關與邊境保護局（CBP）查獲了14,806雙仿冒的Nike球鞋，並且根據官方說法，如果這些鞋都是真品的話，其價值高達美金224萬元（約台幣6900萬元）。

▲美國海關與邊境保護局查獲了14,806雙仿冒的Nike球鞋。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局）

據了解，這批仿冒的Nike球鞋，是從大陸運抵洛杉磯的長灘海港，而仿冒商以「餐巾紙」的名義，替這些仿冒球鞋進行掩護，但最終還是被CBP發現。另外，CBP也進行更深入的評估，並表示：「這些Nike球鞋深受收藏家與粉絲的喜愛，並且一雙能以美金2,000元（約台幣62,000元）售出，所以仿冒商的出現，可能導致當地經濟的損失，因為這已經侵犯了相關設計與商標法。」

▲仿冒商的出現，可能導致當地經濟的損失。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局）

而仿冒球鞋包括Off-White X Air Jordan 1「Chicago」、「White」、「UNC」、Air Jordan 1、Air Jordan 11、Air Jordan 12、Air Max 97等熱門限量鞋款。其中，CBP洛杉磯現場業務主管卡洛斯馬特爾（Carlos Martel）表示：「偷竊智慧財產權是一種犯罪行為，這會讓美國人失去工作機會與收入，而CBP是保護美國的第一線。」

▲Off-White X Air Jordan 1「UNC」、「White」。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局）

▲查獲的仿冒球鞋中，出現Air Jordan 1、Air Jordan 11、Air Jordan 12、Air Max 97等熱門限量鞋款。（圖／翻攝自StockX）

由於上述提到的限量鞋都是轉售市場中的熱門款，並且也擁有極高的利潤，所以便有大量的仿冒流入市面，因此各位未來購買限量鞋時，一定要注意來源與評估店家信譽後再考慮購入，這樣對自身比較有保障喔！

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