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郭姓男友人手機掉河裡壞掉！　她可憐幫刷卡「秒賠1.5萬」：後悔了

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▲蘋果,iphone,炫耀,展示,手機。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲用手機示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

甘肅蘭州一名甘小姐與一名郭姓前同事一起出遊，沒想到對方的手機卻掉進河中壞掉，她出於好心之下，用自己的信用卡刷了手機、車票。結果最後男同事還怪罪「不來就不會掉」，不願意還錢，讓甘小姐至少賠1.5萬新台幣，氣得出面爆料。

根據《梨視頻》報導，成都的甘小姐表示，因為怕獨自一人出門不安全，一次飯局上和一名郭姓朋友聊到，想說2人也認識1年了，平時也會聊天，感情還不錯，就決定結伴出遊。

結果郭男的手機卻在旅途中掉進了黃河裡面，她看對方沒有手機，身上又沒有錢很可憐的樣子，就幫忙刷卡4299多元人民幣（約1.9萬元新台幣）買了新手機，又買了回程的車票。

刷卡、卡債。（圖／CFP）

▲刷卡示意圖。（圖／CFP）

但後來甘小姐向郭男要求還錢時，對方卻不斷拖延，每次都說要等下個月薪水，之後她要求把手機拿回去，兩人因此起爭執，男生不但把手機搶走，還撂話「要不是你讓我出來我的手機根本不會掉，這本來就是你的錯，難道你不應該賠嗎」？

之後郭男就把甘小姐放入黑名單，斷絕一切聯繫，甘小姐一氣之下出面爆料。記者詢問郭先生時，他口氣不耐煩地表示「你不要管了好不好」，事件已經去警局解決。據了解，兩人最後協商結果，由郭男還甘小姐1000元人民幣（約4500元新台幣）。

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