填充物「射進動脈」！護士豐唇針打完「嘴唇爆裂」　差一個動作就失明

Mikayla Stutchbery se contagió con un herpes labial "me empecé a tragar el relleno y luego me desmayé”. https://t.co/ldLxHuzQV1 — Cucuta_Extra (@cucuta_extra) October 12, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

愛美是人的天性，但如果因為美容而失去視力，那就真的是得不償失了。24歲的護士米凱亞拉（Mikayla Stutchbery）日前為了豐唇，到美容診所施打肉毒桿菌，沒想到就在回家之後，她的嘴唇不僅腫成2倍厚還開始泛白，歷經波折後被證實，當時的填充物打進了她的動脈裡，並且只差一點就會失明。

根據《太陽報》報導，米凱亞拉先前到Laser Clinics Australia Outlet診所注射肉毒桿菌，以求嘴唇能夠看起來更加的豐滿，不過就當她完成施打後沒多久，嘴唇開始出現腫脹並且變白的情況，讓她不知所措。

米凱亞拉回到診所詢問，卻只得到「這是皰疹，引起原因是被狗舔到」的回答，不放心的她隨後找上其它醫生，結果被告知需要服用抗生素；她說，她一生從來沒有得過唇皰疹，發病的過程十分的痛苦，而且嘴唇上更出現水泡，在水泡破裂後她開始吞入當初的填充物，最後就暈倒了。

更令人崩潰的是，米凱亞拉也對抗生素過敏，導致她需要更多的休息時間，並失去了工作。報導中指出，澳洲整形外科學會前主席馬克（Mark Ashton）隨後證實，米亞凱拉在接受豐唇手術時，填充物被打到上唇的動脈，並且開始引起組織死亡，幸虧填充物沒有沿著她的鼻側進入眼睛，否則她很有可能立即失明。

對此，涉事店家駁斥米凱亞拉的指控，並稱「沒有任何證據顯示治療引起任何感染」，還發信給米凱亞拉，禁止她再踏入店家。