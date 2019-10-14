　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

填充物「射進動脈」！護士豐唇針打完「嘴唇爆裂」　差一個動作就失明

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

愛美是人的天性，但如果因為美容而失去視力，那就真的是得不償失了。24歲的護士米凱亞拉（Mikayla Stutchbery）日前為了豐唇，到美容診所施打肉毒桿菌，沒想到就在回家之後，她的嘴唇不僅腫成2倍厚還開始泛白，歷經波折後被證實，當時的填充物打進了她的動脈裡，並且只差一點就會失明。

根據《太陽報》報導，米凱亞拉先前到Laser Clinics Australia Outlet診所注射肉毒桿菌，以求嘴唇能夠看起來更加的豐滿，不過就當她完成施打後沒多久，嘴唇開始出現腫脹並且變白的情況，讓她不知所措。

米凱亞拉回到診所詢問，卻只得到「這是皰疹，引起原因是被狗舔到」的回答，不放心的她隨後找上其它醫生，結果被告知需要服用抗生素；她說，她一生從來沒有得過唇皰疹，發病的過程十分的痛苦，而且嘴唇上更出現水泡，在水泡破裂後她開始吞入當初的填充物，最後就暈倒了。

更令人崩潰的是，米凱亞拉也對抗生素過敏，導致她需要更多的休息時間，並失去了工作。報導中指出，澳洲整形外科學會前主席馬克（Mark Ashton）隨後證實，米亞凱拉在接受豐唇手術時，填充物被打到上唇的動脈，並且開始引起組織死亡，幸虧填充物沒有沿著她的鼻側進入眼睛，否則她很有可能立即失明。

對此，涉事店家駁斥米凱亞拉的指控，並稱「沒有任何證據顯示治療引起任何感染」，還發信給米凱亞拉，禁止她再踏入店家。

ET快訊
一張嘴臭爆！宅男不刷牙…白色黴菌「爬滿食道」：連喝水都痛
雪莉遺體運出！生前手寫信曝光　「這句話」讓粉絲淚流
男網紅增肥20kg「躲掉兵役」！網譙：4個月也要逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球僅3例！男嬰出生「沒有眼睛」　每6個月手術一次「換眼球」

高空中「加油線斷裂」！　冷靜爸自駕飛機「想過關電源降落」：做最壞的打算

她掀開馬桶蓋驚見「蛇獵食鼠」駭人畫面...嚇PO網「我該怎麼辦？」

埼玉神秘「地下神殿」！4年首次全面啟動　3天排光哈吉貝1000萬噸洪水

填充物「射進動脈」！護士豐唇針打完「嘴唇爆裂」　差一個動作就失明

飛機成「行動畫布」　台裔女藝術家牟宗瑋讓世界看見台灣

加州禁售動物毛皮製品　2023年生效最高罰1000美元

哈吉貝風災增至58死！　日本21條河川「堤防被沖破」決堤

哈吉貝肆虐！日本主辦的「國際閱艦式」臨時取消...自衛隊優先救災

全球僅3例！男嬰出生「沒有眼睛」　每6個月手術一次「換眼球」

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

埼玉神秘「地下神殿」！4年首次全面啟動　3天排光哈吉貝1000萬噸洪水

填充物「射進動脈」！護士豐唇針打完「嘴唇爆裂」　差一個動作就失明

飛機成「行動畫布」　台裔女藝術家牟宗瑋讓世界看見台灣

加州禁售動物毛皮製品　2023年生效最高罰1000美元

哈吉貝風災增至58死！　日本21條河川「堤防被沖破」決堤

哈吉貝肆虐！日本主辦的「國際閱艦式」臨時取消...自衛隊優先救災

全球僅3例！男嬰出生「沒有眼睛」　每6個月手術一次「換眼球」

沒有他就沒有電影！谷歌塗鴉紀念物理學家約瑟夫·普拉託誕辰218周年

文在寅簽曹國解職案！為引發社會矛盾道歉　誓言完成司法改革

高空中「加油線斷裂」！　冷靜爸自駕飛機「想過關電源降落」：做最壞的打算

情纏范逸臣11年　田中千繪洩感情近況：愛自己很重要

埼玉神秘「地下神殿」！4年首次全面啟動　3天排光哈吉貝1000萬噸洪水

葉秉桓一手包辦音樂會...「1個月暴瘦4公斤」：比減肥藥還有效！

尤里安／外籍軍機繞台　我方可比照日本防衛省辦理？

王高成／蔡韓國慶發言：「中華民國台灣」VS.「中華民國」

林彥俊被爆熱戀韓女舞者！　「女方自稱嫂子」截圖瘋傳…她火大開罵

海瑞溫斯頓錶面秀馬賽克工藝　四個陀飛輪一起轉也炫目

吳敦義：蔡英文執政「以獨引統」造成濃重亡國感

蔡淳佳出道20年...首在家鄉辦巡演！喊話：希望很快唱來台灣

填充物「射進動脈」！護士豐唇針打完「嘴唇爆裂」　差一個動作就失明

國際熱門新聞

曝光「一條線」台女　菲警爽：我在台灣紅了

日婦墜40公尺高空亡　影片曝光！

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

日婦高空墜落　消防廳認疏失：忘裝掛鉤

專家曝哈吉貝超強原因：山多水溫高

流產11次...40歲女：只想要個孩子

輻射垃圾遭沖走　哈吉貝恐釀核汙染

狼父性侵女兒到懷孕再逼她交男友

12歲女童不知媽過世　伴屍4天

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

強颱淹北陸新幹線　328億恐報銷

澳人遊日本被哈吉貝「追著跑」　網友罵翻

哈吉貝強襲奪33命！日男化身「假面騎士」狂舞

更多熱門

相關新聞

整形名醫詐領健保費　只為3767元判6月

有著「整形達人」名號的醫師曾鼎昌，且同時是竹苗地區第一位取得合格整形外科的專科醫師，被控利用病患自費施打肉毒桿菌美容，卻虛報眼瞼皮膚良性腫瘤，以不實病名申報健保給付，1年3個月間僅獲得3767元。最後新竹地院依詐欺取財罪判刑6月，並應向公庫支付6萬元。

醫好小鴨放回原地　喜見可愛小團聚

夏天醫美「皮膚復原更快」！3優勢曝

網紅控隆鼻眼瞎　醫美診所查無過失

胃內打肉毒桿菌減重大嬸甩24公斤

關鍵字：

豐唇肉毒桿菌

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

Amber聽到雪莉輕生崩潰！悲慟宣布「暫停所有活動」

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

雪莉被發現屍體已僵硬！警還原第一現場

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面