僅此一場！貝多芬傳人X現代小提琴怪傑！新舞臺藝術節《樂躍不已》臺灣首演





圖、文／中國信託文教基金會提供



電影《英倫情人》中，戰地護士茱麗葉在危機四伏的廢墟彈奏出亂世中的片刻閒適、《沉默的羔羊》裡隱隱流動、卻充滿懸疑張力的古典樂章，這些知名的電影配樂，都是出自音樂之父巴赫的《郭德堡變奏曲》。新舞臺藝術節《樂躍不已》音樂會11/19躍上國家音樂廳，上演「弦樂版」郭德堡變奏曲，將由英國重量級音樂家「貝多芬傳人」班傑明．葛羅斯文諾（Benjamin Grosvenor）、「現代小提琴怪傑」湯瑪士．顧爾德(Thomas Gould)與獲獎無數的布列頓小交響樂團(Britten Sinfonia)攜手演繹這首三百年不敗名曲，伴著秋夜晚風，走入你我日常。

一位鋼琴巨星的誕生！ 27歲貝多芬傳人臺灣首演

「葛羅斯文諾不只是天才，更是猶如哈利．波特的鋼琴魔法師，能召喚出懾人魂魄的鍵盤音符！」受到英國《金融時報》盛讚的葛羅斯文諾不斷刷新古典樂界「最年輕」的世界紀錄！5歲開始習琴的他，10歲就贏得英國四項大賽首獎，11歲舉辦獨奏會，19歲時已站上BBC逍遙音樂會舞台，成為音樂會史上最年輕的鋼琴獨奏家。



「我熱愛音樂、更愛分享，在舞台上能用琴聲與大眾對話，讓我獲得很多快樂，觀眾的掌聲給我成就感！」葛羅斯文諾童年就立志成為鋼琴家，BBC紀錄片「想像成為鋼琴家」用影像紀錄了這位音樂神童的傳奇故事。葛羅斯文諾用奶奶借錢買來二手名琴苦練琴藝，運用CD箱當隔音牆以免吵到鄰居，受到鋼琴家母親及文學家父親的薰陶，葛羅斯文諾十指流瀉的琴音如詩，飽含情感與想像力，被英國泰晤士報譽為「最具詩意的天才鋼琴家！」





當代英國名家雙「琴」合擊！ 演繹跨時代經典

葛羅斯文諾對臺灣之行充滿期待，此行能和「現代小提琴怪傑」湯馬士．顧爾德以及其所率領的布列頓室內交響樂團首度搭檔，更讓他興奮不已，有信心能為臺灣古典粉絲獻上一場「此生難忘」的音樂會！湯馬士．顧爾德為布列頓小交響樂團首席暨指揮，追隨小提琴怪傑奈吉爾·甘迺迪（Nigel Kennedy）的腳步，演出領域涵蓋古典、現代、爵士樂，是一位跨越古典及當代小提琴家。



東吳大學音樂學系副教授、旅台鋼琴家范德騰對強強聯手的「世紀組合」滿心期盼：「巴赫原創鍵盤作品的《郭德堡變奏曲》像是一幅「素描」，《樂躍不已》弦樂版的《郭德堡變奏曲》則是上了色彩，一定能讓聽眾感受更豐富、華麗的音樂層次！」

晚鳥限時8折！買票加碼抽機票、按摩沙發

為藝饗古典樂迷，《樂躍不已》音樂會推出晚鳥限時優惠，10/14至11/8購買1200元以上票區可享八折優惠，買雙人套票再送專櫃髮品，還有機會抽臺韓來回機票及頂級按摩沙發，邀請大家走進國家音樂廳，感受跨「躍」時代變奏新美學。



