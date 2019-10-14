　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超好拍復古餐車市集快衝！　大直ATT餐飲+零售滿千送百

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲ATT 4 Recharge的「讚探生活節」開跑，推出全館滿千送百，門口還有復古餐車進駐，勢必成為大直網美打卡熱點。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

大直全新網美打卡聖地出現在ATT 4 Recharge，現場有8部復古餐車進駐，引進像是老字號台式滷味「金賓食品」、文青療癒系飲品「春芳號」等創意餐點，拍照打卡還能抽好禮，跟著Rebo的腳步一起探索讚探生活節吧。

▲▼復古餐車市集快衝！ 大直ATT餐飲+零售滿千送百 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼大直全新網美打卡點出現在ATT 4 Recharge，門口出現8部復古餐車，提供創意餐點。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼復古餐車市集快衝！ 大直ATT餐飲+零售滿千送百 。（圖／記者陳家豪攝）

好玩伴Rebo張著萌萌大眼睛，熱情揮舞著手，立刻吸引小朋友跑上前互動，不只帶路玩Snoopy親子樂園，還推薦爬爬客親子樂園，以及全台最大的室內旋轉木馬、冰宮等。

▲▼復古餐車市集快衝！ 大直ATT餐飲+零售滿千送百 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼Rebo帶路玩ATT 4 Recharge，推薦小朋友都瘋狂的SNOOPY親子樂園旗艦館(上圖)、知名親子體能遊戲館爬爬客(下圖)。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼復古餐車市集快衝！ 大直ATT餐飲+零售滿千送百 。（圖／記者陳家豪攝）

不過要是玩累了，全家大小可以來2樓美食街坐一下，邊吃美食邊享受森林系用餐空間，想補充體力主題餐廳也是好選擇，舞紅花鐵板燒、新這一鍋、金舌燒肉、來自香港米其林星級餐廳的名人坊都來插旗。

▲▼ 。（圖／ATT 4 Recharge提供）

▲▼舞紅花鐵板燒、新這一鍋、金舌燒肉、來自香港米其林星級餐廳的名人坊都來插旗ATT 4 Recharge。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 。（圖／ATT 4 Recharge提供）

百貨業者也出招衝買氣，從10/4到10/31讚探生活節，餐飲零售滿千送百，而餐飲首次加入優惠活動，另外，包含知名品牌Nike、愛迪達、華為、德國嬰幼兒品牌JAKO-O、生活品牌按摩椅、家電、東森自然美和寵物雲都加入優惠行列，在ATT 4 Recharge吃喝玩樂一點搞定，打造全新美食購物體驗。

ET快訊
勞動部開罰Uber Eats、熊貓「金額曝光」！平台與外送員
雪莉最後身影曝光！輕生前一天還在拍廣告「瞇眼露齒燦笑」
畫面曝光！新莊熊貓外送員遭闖紅燈休旅車「撞飛騰空翻一圈」　民
諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　3學者獲獎
雪莉鏡頭前淚崩：我被愛過也傷害過！深夜開直播「1萬人看她哭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一天少賺2千萬！大葉高島屋周年慶停業　專家說原因

新光三越周年慶熱銷TOP 5　氣炸鍋、iPhone狂賣上千台

受惠週年慶備貨力道　達爾膚第3季營收年增15.8％

雙十搶起來！1元抽Switch Lite　第二代AirPods只要1010元

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包

超好拍復古餐車市集快衝！　大直ATT餐飲+零售滿千送百

USPACE停停圈聯手分眾傳媒　主打共享服務全面攻佔商辦車位

Max ＆ Co.萬元包2千買得到　禮客周年慶10／18起滿3千送3百

【廣編】PChome 24h購物攜手LiveMe　預熱雙11搶先開賣

美國海關查獲近15,000雙仿冒Nike、Jordan　全是限量鞋款價值高達6900萬元

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

超好拍復古餐車市集快衝！　大直ATT餐飲+零售滿千送百

USPACE停停圈聯手分眾傳媒　主打共享服務全面攻佔商辦車位

Max ＆ Co.萬元包2千買得到　禮客周年慶10／18起滿3千送3百

【廣編】PChome 24h購物攜手LiveMe　預熱雙11搶先開賣

美國海關查獲近15,000雙仿冒Nike、Jordan　全是限量鞋款價值高達6900萬元

友情比愛情珍貴！盤點演藝圈5組好友「你一定也有這樣的朋友」

愛犬走失12年飼主「天天到收容所問」　終在1600KM外相聚

月經少喝茶！營養師曝「減輕下腹轟炸」飲食攻略...大姨媽必痛千萬要看

中職／很燙手！　統一獅6年換6位總教練

包裹來了快去拿！　拉拉燦笑搖電臀...秒懂狂奔搶「收貨」

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

世足資格賽／陳浩瑋旅外3月還未進球仍適應　有機會想踢全運會

柯佳嬿《想見你》穿越1998年　「小鮮肉」施柏宇尷尬：我才2歲

外送平台讓生意爆紅？業者親揭殘酷真相「根本做白工」：自己請外送員就好

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

消費熱門新聞

美國海關查獲近15,000雙仿冒Nike

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

超台味！邪惡經典去骨香酥雞來了

PChome 24h購物攜手LiveMe　預熱雙11

超商變迪士尼樂園！台灣限定「米奇主題店」來了　70種限定商品可愛翻

好市多5元半熟麵包復活！一天完售

歡慶雙十！12家咖啡優惠懶人包　小7拿鐵第2杯半價、麥當勞半夜免費送

免出國就可買！家樂福「日本一番北海道週」獨家百款商品一次買爆

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

禮客周慶Max & Co.萬元包賣2千元

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

更多熱門

相關新聞

網美帶路！3間IG打卡餐廳

你熱愛拍照，喜歡探索特色餐廳嗎？那你一定要把幸福特派員即將推薦的這三間餐廳放入口袋名單，親自走訪一趟！除了必備的垂涎美食外，這些餐廳美到冒泡的室內設計，肯定能把相機、手機也餵飽飽，讓你拍出超多讚數破表的滿意美照！

PONY分享2款愛用APP濾鏡

韓妞整容級瘦身腰圍小一圈

把調酒做成一整根玉米及牙膏

領冠軍神帽　男子3點排隊搶頭香

關鍵字：

大直ATT讚探生活節餐車網美打卡

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面