超好拍復古餐車市集快衝！　大直ATT餐飲+零售滿千送百

▲ATT 4 Recharge的「讚探生活節」開跑，推出全館滿千送百，門口還有復古餐車進駐，勢必成為大直網美打卡熱點。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

大直全新網美打卡聖地出現在ATT 4 Recharge，現場有8部復古餐車進駐，引進像是老字號台式滷味「金賓食品」、文青療癒系飲品「春芳號」等創意餐點，拍照打卡還能抽好禮，跟著Rebo的腳步一起探索讚探生活節吧。

▲▼大直全新網美打卡點出現在ATT 4 Recharge，門口出現8部復古餐車，提供創意餐點。（圖／記者陳家豪攝）

好玩伴Rebo張著萌萌大眼睛，熱情揮舞著手，立刻吸引小朋友跑上前互動，不只帶路玩Snoopy親子樂園，還推薦爬爬客親子樂園，以及全台最大的室內旋轉木馬、冰宮等。

▲▼Rebo帶路玩ATT 4 Recharge，推薦小朋友都瘋狂的SNOOPY親子樂園旗艦館(上圖)、知名親子體能遊戲館爬爬客(下圖)。（圖／記者陳家豪攝）

不過要是玩累了，全家大小可以來2樓美食街坐一下，邊吃美食邊享受森林系用餐空間，想補充體力主題餐廳也是好選擇，舞紅花鐵板燒、新這一鍋、金舌燒肉、來自香港米其林星級餐廳的名人坊都來插旗。

▲▼舞紅花鐵板燒、新這一鍋、金舌燒肉、來自香港米其林星級餐廳的名人坊都來插旗ATT 4 Recharge。（圖／記者陳家豪攝）

百貨業者也出招衝買氣，從10/4到10/31讚探生活節，餐飲零售滿千送百，而餐飲首次加入優惠活動，另外，包含知名品牌Nike、愛迪達、華為、德國嬰幼兒品牌JAKO-O、生活品牌按摩椅、家電、東森自然美和寵物雲都加入優惠行列，在ATT 4 Recharge吃喝玩樂一點搞定，打造全新美食購物體驗。