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人生的「意外旅程」讓我陪你一起走過！「雀巢健康科學」X 四分衛阿山唱出照護者心聲

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▲因為照顧你，讓我找到愛的意義...（影／雀巢健康科學提供）

▲▼長照,照護者,照顧者,四分衛,雀巢。（圖／擷取自影片）

▲當人們遭逢意外時，除了首當其衝的無法接受、震驚等情緒，也必須擔起後續陪伴、照護親友的責任。

生活中心／綜合報導

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意外總是突如其來，有些意外帶走生命，有些則是揭開了長期照護的序曲。不只是高齡長輩，慢性病、癌症，甚至小兒罕病，都成為需要家人長期付出心力、體力的照護對象。而身心一樣背負著巨大壓力的照護者，他們難以說出口的孤獨與無助，期盼得到體諒理解與關懷。

今年代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片的電影《誰先愛上他的》，當中就有這麼一段癌末病人與照護者情緒爆發的情節，飾演癌末病患的演員，同時也是知名搖滾樂團「四分衛」的主唱阿山，最近接受「雀巢健康科學」的邀請，在了解15位照護者的真實故事後，以「走過意外的旅程」為名，搭配溫暖且富有力量的歌詞與樂音，撫慰照護者們起伏不定的心情，引發大眾的感同身受。

▲▼長照,照護者,照顧者,四分衛,雀巢。（圖／擷取自影片）

▲從2013年《一首搖滾上月球》紀錄片開始，搖滾樂團「四分衛」也把「愛」帶到他們的音樂中，做為主題述說。

只要是人，都會有大小病痛需要人照顧的時候，生病者糾結的心情不難同理，但照護者的心情，多少人能切身想像？在《走過意外的旅程》這首曲子淡淡地陪襯下，兩位真實照護者侃侃而談他們的心路歷程。

原本已和女友存好錢，準備買房結婚的陳威霖，3年半前遇上母親確診為糖尿病，從此開始他全天陪伴的照護日子。未來計劃被迫中止，不免有「為什麼會發生在我身上」的無言怨懟，除了無法再隨心所欲做自己想做的事，「照顧上已經很累了，當媽媽口氣不好時，我會覺得她沒有很體諒我，就會壓力很大，加上沒有自己的時間，這些種種加起來，有時候會崩潰。」但照護者缺少其他出口，只能「盡量在她面前，表現得開朗、開心、樂觀。」

▲▼長照,照護者,照顧者,四分衛,雀巢。（圖／擷取自影片）

▲照護者每天半夜必須要起床2～3次以上，陪同行動不便的媽媽上廁所。

去年面對丈夫被確診為胰臟頭惡性腫瘤並轉移到肝臟的Yumilin，在看著原本堅強的另一半，蜷縮著身軀哭著說受不了時，不只要承接丈夫的情緒，身邊也有孩子與家庭重擔需要她一肩扛起。儘管努力讓自己正向樂觀，她仍直言，「照護者的辛苦是心靈層面的辛苦。」照顧丈夫的病情，更要時時關注、傾聽病人心情的她，她為自己找的出口是，不斷告訴自己「我能給他更好的，也要照顧好自己的身體」，言談間不難看出，被照護與照護者無形間緊緊牽連在一起的共同體狀態。

▲▼長照,照護者,照顧者,四分衛,雀巢。（圖／擷取自影片）

▲對不少照護者來說，長照過程中最辛苦的並非體力上的付出。
▲▼長照,照護者,照顧者,四分衛,雀巢。（圖／擷取自影片）

▲當生病的人表現悲觀時，照護者只能努力鼓勵他們走出情緒，但自己壓抑的心情未必能馬上消化調適。

曾飾演癌末病患的「四分衛」阿山，亦對照護與被照護間的關係相當有感觸，他認為在這段「意外的旅程」中，難免會遇到被照護情緒崩潰、自暴自棄的時候，因此「不管是被照護、照護者，都是一個時間上和身心上的折磨。」儘管這些折磨，說到底都是來自對彼此的感情與愛，但光有愛還不夠，更需要給人勇氣的支持力量。

照護者Yumilin的丈夫在化療初期也因體重掉得太多，從85公斤一路瘦到71公斤，讓她和營養師相當煩惱，「一直到試過『雀巢健康科學』的營補品（飲沛）後，我丈夫才覺得他可以接受。沒辦法吃東西的時候就喝一瓶，攝取足夠的營養。」當精神也同步維持良好狀態，就能以正面的心情面對治療。

▲▼長照,照護者,照顧者,四分衛,雀巢。（圖／擷取自影片）

▲補充營養有許多方法，但對於病友與照護來說，往往要試過許多品項，才能確定對治療過程有所幫助。

陪伴母親面對糖尿病生活3年半的照護者-陳威霖，也是在朋友與醫師的推薦下，3年前就選擇「雀巢健康科學」的產品（立攝適），做為母親補充營養的來源之一。同時，對他來說「『雀巢健康科學』讓我覺得有一個依靠，因為針對各樣疾病它都有一個對應的產品，就像一間圖書館，要找什麼書都找得到。」多元化、全方位的品項，讓被照護與照護者都能放心。

「雀巢健康科學」邀請「四分衛」阿山共同參與《走過意外的旅程》的創作，期盼為照護家庭注入關心與勇氣，除了要呈現照護關係間的不同面貌，也希望記下這些有愛與勇氣的感人旅程，讓無助的照護家庭知道，在這趟漫長的意外旅程中，雀巢健康科學與你們站在一起，用愛與勇氣走過意外的旅程。

立即搜尋【走過意外的旅程】，照護者真實故事改編，雀巢健康科學X四分衛阿山感動獻映。

了解更多：
◆ 雀巢健康科學官方網站►►►
◆ 癌症/手術專用營養支援配方-雀巢飲沛►►►
◆ 糖尿病適用配方-雀巢立攝適►►►
 

#雀巢健康科學 #四分衛阿山 #走過意外的旅程
#癌症 #糖尿病 #照護者

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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