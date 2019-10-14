瘋電影／極限逃生　失業是鍛鍊身體最好的機會

文／賴賴

瘋言瘋語：

韓國劇本就是無敵，一場媲美湯姆克魯斯的橋段可以拍成一整部電影，果然成本少可以有成本少的思維，非常喜歡韓國編劇賦予腳色的立體人性，以及結合時代環境所面臨的壓迫感，於是觀眾輕而易舉的感同身受，這樣入戲速度之快，一旦讓觀眾入戲，不但後面有多荒誕不可思議，因為符合觀眾期待而忽略不尋常，整片流暢無冷場，過程緊張好看。

這就是商業片，沒有教條，但是仍有內涵，如果你現在正在失業，而你擁有許多許多時間，去運動去鍛鍊，只有這件事情是平等的，你做多少他回報你多少健康，除了自己不小心受傷，但是健康成本換算成現金，還是很值得的，這片的男主角就是隨時在鍛鍊，雖然失業卻仍有用武之地。





片 名：極限逃生

英文名稱：Exit

類 型：動作、喜劇

上映日期：2019-08-30

片 長：01時41分

導 演：李相槿

演 員：曹政奭(Cho Jung-Seok) 、 潤娥 、 高斗心 、 朴仁煥

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

生活好難，逃命更難！



永南（曹政奭 飾）大學參加山岳社，是社團中的菁英。但畢業後的永南就職不順，每天在家都得看家人的臉色。在母親的70歲壽宴當天，永南遇到了多年未見的社團學妹意珠（林潤娥 飾），在這種尷尬的情況中，宴會廳突然煙霧瀰漫，下一瞬間，整個首爾市都被有毒氣體壟罩，陷入危機！面臨這生死關頭的情況，永南與意珠決定運用在大學社團時所累積的體力和技術，帶領身邊的人逃出這場始料未及的災難中！

▲為了救人，男主角捨命跳樓找生機。

▲一直追求不到女主，卻能擁有共生共死的機會。

▲最後只能不斷往高處爬求生。

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