台灣珍奶原料霸主承恩新廠落成　插旗全球60國再搶攻非洲市場

▲位在新北市中和區的承恩食品公司，是全台最大的珍珠奶茶整合服務供應商，把台灣味的珍奶外銷到全球六十個國家。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／嘉義報導

台灣珍珠奶茶不僅在日本引發排隊熱潮，更在全球市場遍地開花，背後推手即為茶飲原料供應商承恩食品，董事長柳繼勝表示，公司斥資4億元在嘉義擴建新廠，預計第四季投產，產能可望倍增，可望挹注今年營收續創新高。

承恩食品不僅是全台最大的茶飲原料供應商，近年更將代表台灣的珍珠奶茶輸出國際，從德國的麥當勞，世界冠軍海島模里西斯，到南美洲智利、巴西，再到美國、澳洲和印尼，全都有他們的身影，至今已插旗全球六十個國家，未來也瞄準非洲奈及利亞等市場。

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承恩食品董事長柳繼勝表示，公司近七年來強攻東南亞市場，每年營收成長年增率高達二成，推升去年度營收至5億元以上的新高水準，在看好全球珍奶市場持續擴張下，決定斥資4億元於父親家鄉擴廠，新廠於本月落成，預計第四季投產。

另外，承恩食品總經理柳聖恩也指出，近年政府積極推廣台灣珍奶，也前進非洲的奈及利亞拓銷，目前奈及利亞約有2億人口，而在當地雙球冰淇淋要價新台幣150元，看好奢侈食品的高單價，以及2000萬的中產階級人口，台灣珍珠奶茶的市場商機很大。

▲為解決創業客戶的痛點，承恩食品首創開店特訓班，一周七天的密集課程，方便海外客戶回台上課。（圖／記者李毓康攝）

據經濟部統計，台灣一年賣出超過十億杯的休閒茶飲，平均每人每年消費四十四杯，而台灣是珍珠奶茶的發源地，也是能夠走向國際與咖啡抗衡的飲品，「客戶應該是專心開店就好，承恩負責整合上下游供應鏈，為客戶把關，當客人想要什麼就找我們的時候，生意就源源不絕了。」柳繼勝說。

「後勤整合能力，是我們的核心競爭優勢，」柳聖恩說，從上下游原物料供應鏈的整合，到提供菜單設計和品牌規劃的ODM服務，以及人員培訓的種種所需，承恩秉持「為客人多想一點」的初衷，即使比同業多付出至少二倍人力成本，反而開拓出更多客源。

柳繼勝表示，承恩扮演客戶後盾的角色，將自己定位為服務業，發展平台經濟，希望將具有台灣特色的珍珠奶茶，推廣至國際舞台上發光發熱；正因為單純的聚焦初衷，柳家兄妹讓家傳老品牌得以擺脫包袱，隨著茶飲熱潮，在全球開疆闢土。

▲外銷全球60國的茶飲原料供應商承恩食品，斥資4億元在嘉義擴建新廠，預計第四季投產，挹注營運表現可期。（圖／記者林淑慧攝）