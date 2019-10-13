20歲外送員百齡橋下遭撞！夾2車中間慘死…Uber Eats回應了：會幫忙

▲士林Uber Eats送餐員遭撞後送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中、張君豪／台北報導

台北市士林區中正路百齡橋下發生死亡車禍，20歲的黃姓Uber Eats外送員在工作途中遭到後方車輛撞擊，隨後追撞前方車輛，卡在2車中間，送醫後仍不幸身亡。對此，Uber Eat回應，將與合作的汽車貨運業者一同配合警方調查，給與黃男家屬必要協助。

這起事件發生在晚間6點左右，黃男騎車行經士林區中正路百齡橋下時，被後方疑似精神恍惚的47歲謝姓駕駛駕車撞上，追撞前方的另一輛小客車，卡在2車中間，腹部大量出血，當場失去呼吸心跳。

▼20歲的黃姓外送員遭撞後送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）



警消接獲報案，立刻趕往現場，替黃男進行急救，隨後送往新光醫院，期間黃男一度恢復呼吸心跳。不過，黃男被送往醫院後，仍在晚間8點不治身亡。

Uber Eats回應，對於這起事件感到相當遺憾，公司將與合作的汽車貨運業者一同協助警方調查，同時提供黃男家屬必要的協助。至於保險的部分，Uber Eat早前鼓勵外送員自主投保，現在部分外送員已有「雇主補償險」，但公司似乎沒有替外送員投保勞健保。

快訊／士林Uber Eats「外送ing」遭撞！夾2車中間倒地…送醫搶救後不治

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