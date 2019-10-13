　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲外送員百齡橋下遭撞！夾2車中間慘死…Uber Eats回應了：會幫忙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲士林Uber Eats送餐員遭撞後送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中、張君豪／台北報導

台北市士林區中正路百齡橋下發生死亡車禍，20歲的黃姓Uber Eats外送員在工作途中遭到後方車輛撞擊，隨後追撞前方車輛，卡在2車中間，送醫後仍不幸身亡。對此，Uber Eat回應，將與合作的汽車貨運業者一同配合警方調查，給與黃男家屬必要協助。

這起事件發生在晚間6點左右，黃男騎車行經士林區中正路百齡橋下時，被後方疑似精神恍惚的47歲謝姓駕駛駕車撞上，追撞前方的另一輛小客車，卡在2車中間，腹部大量出血，當場失去呼吸心跳。

▼20歲的黃姓外送員遭撞後送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

警消接獲報案，立刻趕往現場，替黃男進行急救，隨後送往新光醫院，期間黃男一度恢復呼吸心跳。不過，黃男被送往醫院後，仍在晚間8點不治身亡。

Uber Eats回應，對於這起事件感到相當遺憾，公司將與合作的汽車貨運業者一同協助警方調查，同時提供黃男家屬必要的協助。至於保險的部分，Uber Eat早前鼓勵外送員自主投保，現在部分外送員已有「雇主補償險」，但公司似乎沒有替外送員投保勞健保。

快訊／士林Uber Eats「外送ing」遭撞！夾2車中間倒地…送醫搶救後不治

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼三大外送平台勞雇保險比一比。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼三大外送平台勞雇保險比一比。（圖／翻攝自東森新聞）

ET快訊
20歲外送員百齡橋下遭撞亡！Uber Eats回應了
高中女趕船飆車失控！「頸動脈破裂」亡　3同學傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

20歲外送員百齡橋下遭撞！夾2車中間慘死…Uber Eats回應了：會幫忙

瑞芳鼻頭角步道健走一半！一對男女突遭大浪捲吞入海　1死1傷

快訊／明年就畢業…高中女趕船飆車失控！頸動脈破裂釀1死3傷

快訊／士林Uber Eats「外送ing」遭撞！夾2車中間倒地…送醫搶救後不治

影／蔡英文台南參香！陳情男「手舉高」：拜託…秒被推出人群抬走挨告

新北男闖工地躺下！挖土機倒車「攔腰輾過」亡　倒楣司機被送辦

快訊／士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象　送醫搶救中

快訊／25歲女華江橋水面浮沉！消防員救生艇拉她上岸…民眾嚇傻還原過程

影／「打R檔卻往前」撞死妻　高雄翁飆老淚自責：還把她拖壓車底...

快訊／疑金錢糾紛　新北4煞「棍棒+BB彈」攻擊豬肉販後逃逸　

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

《偶然發現的一天》男主角路雲亮相！！ 金惠允一遇到危機..他秒出現替她擋

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

20歲外送員百齡橋下遭撞！夾2車中間慘死…Uber Eats回應了：會幫忙

瑞芳鼻頭角步道健走一半！一對男女突遭大浪捲吞入海　1死1傷

快訊／明年就畢業…高中女趕船飆車失控！頸動脈破裂釀1死3傷

快訊／士林Uber Eats「外送ing」遭撞！夾2車中間倒地…送醫搶救後不治

影／蔡英文台南參香！陳情男「手舉高」：拜託…秒被推出人群抬走挨告

新北男闖工地躺下！挖土機倒車「攔腰輾過」亡　倒楣司機被送辦

快訊／士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象　送醫搶救中

快訊／25歲女華江橋水面浮沉！消防員救生艇拉她上岸…民眾嚇傻還原過程

影／「打R檔卻往前」撞死妻　高雄翁飆老淚自責：還把她拖壓車底...

快訊／疑金錢糾紛　新北4煞「棍棒+BB彈」攻擊豬肉販後逃逸　

台灣大賽／還沒登板隊有攻10分好輕鬆　廖乙忠挨3分彈：太刻意閃躲

20歲外送員百齡橋下遭撞！夾2車中間慘死…Uber Eats回應了：會幫忙

瑞芳鼻頭角步道健走一半！一對男女突遭大浪捲吞入海　1死1傷

台灣大賽／自主培訓翻身　廖乙忠勉勵遇到低谷球員：不要放棄

台灣大賽／廖乙忠第2戰勝投　伯納：他在桃園數據不錯

一換季就失眠！中醫獨授「安眠香囊」配方：放枕邊就能入睡

台灣大賽／鎖定直球轟滿貫砲　張志豪：不能開心太早

5分鐘就完成！日本唯一能「御守DIY」玉作湯神社　讓你求良緣終結單身

台灣大賽／開路先鋒首局二壘打　吳東融觸身球沒傷骨

台灣大賽／張志豪號召百萬象迷擠爆洲際　盡全力拿下榮耀

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

Uber Eats外送員士林遭撞　命危搶救中

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

火車站撿到悠遊卡　超市消費189元代價2萬

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

女深夜騎車自撞　腦漿噴濺不治

29歲外送員車禍亡證實未投勞保　勞動部長說話了

即／婦距離住家最後一步卻遭夫撞死

好心幫軍中同袍租套房　辣妹竟躲房內吞吐

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

更多熱門

相關新聞

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

台北市士林區中正路百齡橋下13日傍晚發生一起死亡車禍，年約20歲的Uber Eats送餐員遭車輛撞擊，導致卡2車中間失去呼吸心跳，該外送員送醫搶救後，已在晚間8點不治身亡。

22歲男騎車一路斜切！跨車道猛撞後跌水溝慘死

29歲外送員車禍亡證實未投勞保　勞動部長說話了

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

外送員車禍亡　Foodpanda回應了

關鍵字：

Uber Eats外送員外送車禍慘死

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

LV向YG娛樂求償674億

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台妹「長灘島一條線」爆紅　身分曝光網看傻

Uber Eats外送員士林遭撞　命危搶救中

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

氣到殺回南部！他怒批基隆像鬼城

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面