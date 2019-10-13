快訊／士林Uber Eats「外送ing」遭撞！夾2車中間倒地…送醫搶救後不治

記者柯振中、張君豪／台北報導

台北市士林區中正路百齡橋下13日傍晚發生一起死亡車禍，年約20歲的Uber Eats送餐員遭車輛撞擊，導致卡2車中間失去呼吸心跳，該外送員送醫搶救後，已在晚間8點不治身亡。

台北市消防局晚間6時許接獲通報，士林區中正路百齡橋下發生車輛撞騎機車外送餐員車禍意外，北市消防局出動15名救災救護人員到場搶救，但警消到場時送餐員已無生命跡象，救護員不斷CPR急救並送上救護車，但這名外送員被送往新光醫院後，仍在晚間8點不幸身亡。

▼士林Uber Eats送餐員遭撞送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）



20歲的黃姓UberEats外送員經過中正路時，疑似遭後方駕駛黑色小客車的47歲謝姓駕駛撞上，追撞前方的另一輛小客車，因此卡在2車中間，腹部大量出血。謝姓駕駛指出，事發時他精神有點恍惚，沒有發現黃男切過來，才會發生追撞的意外。

警方對謝姓男子與前方被追撞的小客車駕駛周姓男子進行酒測後，發現2人的酒測值都為0，目前士林警方通知家屬製作筆錄，並留置肇事駕駛準備後續移送程序。

▼士林Uber Eats送餐員遭撞後搶救不治身亡。（圖／記者黃彥傑攝）



除了這起外送員遭撞身亡的案件外，桃園市10日深夜也發生一起外送員車禍身亡的案件。29歲的Foodpanda馬姓外送員行經桃園區博愛路、永安街口時，被一輛突然衝出的小貨車駕駛撞上，噴飛到一旁建築物的騎樓下。

住戶聽到聲響，趕緊跑出來，發現馬男安全帽被撞飛，臉上滿是鮮血昏迷，嚇傻通報警方、醫院。不過，雖然經過搶救，馬男最後仍不幸身亡。

警方調查後指出，事故路口雙方都是直行單行道，沒有主、支線幹道之分，也沒有號誌燈，2人當時都沒有酒駕，可能是車速過快才導致車禍。小貨車駕駛曾姓男子指出，當時送貨沒注意到騎士，行駛到一半騎士就突然「衝出來」，讓他相當錯愕；曾男訊後被依過失致死罪移送，目前案件仍在進行當中。

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▼士林Uber Eats送餐員遭撞，送醫搶救不治。（圖／記者黃彥傑攝）

