獨家直擊／國家肌器動起來！吳怡農黑緊身T練「深蹲」　胸肌＋手臂炸裂爆青筋

▲《ETtoday新聞雲》獨家直擊吳怡農上健身房。（圖／記者范綱儀攝，以下同）



記者呂欣玫／台北報導

立委參選人吳怡農投入2020立委選舉後，壯碩的身材廣受外界討論，網路上更流傳著「國家肌器」的名號。而就在他13日掃街拜票行程結束後，《ETtoday新聞雲》獨家直擊他於當日晚間7時許現身台北松山區健身房，吳怡農受訪時強調，選戰還有90天，還是要維持體力，才可以跑比較久、撐得下去，並希望透過運動跟居民有更多連繫。

愛好運動的吳怡農日前表示，第一次投入選戰行程上比較不會抓，因此較少運動，之後會找更多時間把身體練起來，也有許多粉絲擔心勤跑基層會讓吳怡農的身體吃不消。不過，吳怡農最近已開始安排時間健身，他說，剛運動第一天就有民眾認出他，之後會希望有些戶外的活動，想藉此跟選民有更多聯繫。

其實，近日有網友透過臉書分享在健身房捕捉到「野生吳怡農」的照片，其中可見吳怡農身穿黑色緊身T-shirt、灰色棉質長褲及運動鞋，相當熟練地做著引體向上、肩推、划船等動作，而就在13日晚間，他穿著相似服裝現身於同家健身房，胸肌直接將緊身T撐開，手臂爆青筋的肌肉線條也顯而易見。他笑說，平常運動的服裝就是T-shirt，被問及有網友好奇「就連運動也不肯露！」，他則回應，不會想露得多，健身房冷氣比較強。

距離選戰還有90天，吳怡農強調，為了保持體力，所以選舉還是要找時間出來運動，維持一定的訓練，才可以跑比較久、撐得下去。至於總統蔡英文說吳怡農實際看起來比想像中「小隻」，他說，的確有一段時間沒有運動，瘦下去了、小了幾號，今天就是動一動，做一些深蹲。

另外，吳怡農也認為，在台北公園相當多，運動場所也不少，運動風氣不錯，他藉著出來運動，鍛鍊體力之外，也可以跟民眾多交流、聊一聊，貼近大家的生活。

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