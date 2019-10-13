一對姊妹泡澡玩水　在浴缸創造「綠綠條狀物」還好奇想撈…爸爸驚聲求救

▲爸爸驚見浴缸裡的條狀物，尖聲尖叫。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

爸爸陪年幼子女一起玩水，光想到這畫面就覺得幸福溫馨，殊不知，小朋友總會給予「驚喜」。台北市一名爸爸陪一對女兒在浴室和樂融融地泡澡，其中一隻小天使因泡澡帶來的舒適感受，決定順勢解放…拉出完整的條狀物，爸爸驚聲尖叫。另一隻小天使還拿著小碗嘗試去撈，畫面逗樂網友。

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▲原本姊妹在浴缸裡開心泡澡，沒想到下一秒多了「一長條」在浴缸裡漂。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

一名女網友將家裡的趣事PO上臉書「爆怨公社」，「一場爸爸與2隻嫩童在浴室和樂融融的泡澡樂在一聲驚恐『老婆！有大便！』聲中劃下了句點。到底為什麼在泡澡的時候有空大便…」網友看了笑翻說，「親眼見到浴缸裡的屎也是滿特別的...」、「我家的也會ㄚ，太放鬆了」、「看吧，男人最後還是要呼叫老婆」、「這不笑不行」、「好淡定的小孩⋯繼續玩水完全不受影響」

這也勾出許多地方媽媽分享自身經驗，「我女兒還是烙賽的那種」、「運氣不錯餒！有時後不是很完整的出來」、「一整條要感恩了啦！你沒看過稀的，弄一次永生難忘」、「我兒子也幹過這種事情」、「小女兒有一次在泡澡，大女兒跑進去看妹妹，忽然聽到大女兒大叫：媽媽，浴缸裏面怎麼有海苔阿？媽媽衝進去時，已經看到大女兒撈了一片放嘴巴裡面，然後淒厲的大叫：是妹妹的大便～」

▼孩子的媽還特別將便便後製，降低網友觀看後的反胃感，而小朋友嘗試打撈的動作也讓人直呼「超可愛」。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）