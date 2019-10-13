哈吉貝強襲奪30命！日男化身「假面騎士」裸身狂舞　890萬人看傻

▲該名男網友颱風天外出跳舞，非常危險。（圖／翻攝twitter「Matsu_Kusarine」）



記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱哈吉貝襲擊日本關東、東北地區，許多縣市短短2天內累積的雨量超過全年雨量3、4成，更造成30死15失蹤及177傷的慘況，甚至連JR東日本的列車都泡水，價值328億的120節車廂後續維修恐花費巨額。但也有日本網友苦中作樂，趁著颱風天大玩「假面騎士」變身，引起網友熱烈討論。

日本一名男網友在推特上PO出一段影片，可以看到他在大風大雨之中不斷配合音樂扭動身體，期間還因一陣大風颳來，讓他和地面的樹枝同時被吹到差點站不穩，危險的行為累積至少890萬次觀看。

事後，該名男網友也說，在颱風離開之前，可以先看他拍攝的惡搞影片，等到颱風過再去室外。該文也吸引許多網友留言，「假面騎士？」、「颱風男神現身了」、「在家好好待著啦」、「完成度好高，一定有接受特殊訓練，但普通人不要模仿喔，這很危險」。

據了解，哈吉貝強颱對日本造成嚴重災情，其中神奈川、栃木、群馬、埼玉、岩手、宮城、福島、千葉共計30人罹難，日本也出動自衛隊進入災區進行搶救。

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