澳洲遊客被哈吉貝「追著跑」！手機推播訊息「全是日文的」…推特網友罵翻

▲哈吉貝颱風在日本造成嚴重災情。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合外電報導

哈吉貝颱風挾帶爆與重創日本多地，導致許多人傷亡，14條河川因此氾濫。有外國遊客指出，雖然日本政府有透過簡訊發送災情、避難資訊，但多數資訊都只有日文，其他語言的訊息相當難找，導致他們被颱風「追著跑」。

日媒《日本時報》報導，澳洲遊客萊澤爾·博伊德（Lezel Boyd）與丈夫理查德（Richard）11日搭機抵達靜岡縣，隨後又聽從導遊的建議，12日駕車到東京遊玩，沒想到一看哈吉貝的資訊，才知道颱風路徑與他們移動的路線一致，等於他們一路被颱風追著跑。

▼ 哈吉貝颱風重創日本，多處淹水，自衛隊出動救援。（圖／路透）



萊澤爾指出，他們在新宿的飯店下榻後，就不斷透過澳洲、美國的媒體掌握颱風動態，雖然手機偶爾會跳出日本政府的疏散警告，但大部分都是日文，讓他們根本看不懂，「我們想知道颱風的消息，但不曉得在哪裡看得到。」

雖然日本政府有透過英文、韓文、中文等語言提供颱風的最新訊息，但大多是透過翻譯機譯出的，很多內容都充滿錯字。此外，許多Twitter用戶在網路上批評，雖然日本政府透過NHK播放颱風的英語報導，但這些資訊缺乏語言多樣性，造成外國遊客的不便。

這次哈吉貝來襲時，適逢日本主辦世界盃橄欖球賽，這次日政府的災情應對，也許能夠讓2020年的東京奧運作為借鑒。

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