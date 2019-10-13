▲ 新北至基隆跨市自行車道完工，侯友宜：串連周邊城市單車路網。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府「古道風華再現」台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，打通新北基隆河自行車道最後一哩路，該計畫保存古蹟原貌並串起新北至基隆的跨市自行車交通，市長侯友宜13日前往視察車道完工成果。

侯友宜指出，新北市擁有全國最長總長共202公里的河濱自行車道，不論是前往台北市既有的路網，或預計年底通車，由淡水、新店前往桃園的自行車道，都顯示新北作為大台北地區樞紐的重要性，能積極串起與周邊城市台北、基隆、桃園的路網。而新北基隆河自行車道延伸至基隆更是車友的期待，完工後民眾可以從汐止前往基隆，享受騎乘單車及欣賞古蹟的樂趣。

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▲ 汐止河濱的自行車網串連工程將會持續進行，預計2020年會再延長2.2公里並與南港銜接。

高灘處處長謝俊隆表示，五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，克服地勢、天候與保存古蹟等因素，讓民眾終於能一睹古道風華；他鼓勵民眾在不同時間沿著河的兩岸騎乘，能夠看到白天的美景、迷人的夕照或在夜間欣賞星光橋的燈光設計。而汐止河濱的自行車網串連工程將會持續進行，預計2020年會再延長2.2公里並與南港銜接。

基隆河全程14公里河濱自行車道路網，左岸河濱自行車道上游已完成串聯至基隆端。民眾無須在車流量大的省道上與大車爭道。自行車族可以在專用道上暢行無阻。未來待基隆市端自行車道完成，大台北地區自行車網將會更趨完善。

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