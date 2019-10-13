▲ 點亮中和興南夜市，11月試辦週末晚間行人徒步區。（圖／新北市市場處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市興南夜市是中和區歷時已久的夜市，新北市府預計11月試辦時段性車輛管制，推動週末晚間行人徒步區，期能透過提供安全消費環境，再創夜市榮景。

興南夜市緊鄰捷運南勢角站，有近30年的歷史，是不少中和人記憶所在，新北市市場處2019年8月舉辦「第一屆夜市鐵人三項競賽」的示範活動，讓夜市重回大家的記憶，後續更強力輔導夜市規劃行人徒步區，預計11月試辦每週六、日晚上6時到11時進行時段性車輛管制。

為了發展在地經濟，市場處啟動跨局處合作，結合交通局、捷運局、觀光旅遊局、中和區公所、中和區觀光夜市發展協會等，甚至周邊學校共同協助興南夜市提升自身競爭力，希望藉由改變、突破和創新來振興夜市，帶動地方繁榮，點亮興南。

中和區觀光夜市發展協會理事長林育俊表示，過去確實因為道路拓寬，使得夜市受到影響。不過，今年特別獲得市府的支持，從8月活動開始，整個夜市也活絡起來。對於11月試辦的行人徒步區，所有店家將全力配合，期能共創興南榮耀。

市場處代理處長何國誠表示，重現夜市榮景是市府、協會、商圈、店家的共同目標，未來也將階段性輔導夜市尋找自身特色、導入電子支付媒合等，以因應各種消費族群，期能讓夜市再次成為大家創造回憶的好去處。

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