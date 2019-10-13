競選看板遭畫「X」　陳菊外甥李昆澤報警：請尊重各政黨候選人

▲民進黨立委李昆澤 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄市立委李昆澤13日上午接獲支持者告知，放置於文化中心的公車競選廣告看板遭到有心人士塗鴉，李昆澤的臉還被紅色奇異筆畫上一個大叉叉，對此，李昆澤表示已報警處理。

13日上午，民眾經過和平路文化中心公車站，發現立委李昆澤於公車站設置的競選廣告，遭到有心人士以紅色奇異筆塗鴉，立刻告知李昆澤競選辦公室；李昆澤的臉除了被打叉叉，旁邊還寫了「陳菊的姪兒，XX！」，競辦人員立即到派出所報案，並調閱監視器追查涉案人員。

▲立委李昆澤競選廣告遭惡意塗鴉。（圖／記者許宥孺翻攝）

李昆澤13日下午參加「公民割草行動—公民假日論壇」時表示，「我們希望這是一個民主多元的國家，我們對於這次的選舉，大家應該尊重不同的意見、不同的政黨表達的想法，大家應該要多多的尊重每一個不同政黨的候選人。」

▲立委李昆澤參加公民假日論壇。（圖／記者洪正達攝）

李昆澤表示，希望民主競選的過程裡，所有高雄市民不分黨派，尊重每一個政黨候選人，表達民主政見的自由。李昆澤競選辦公室總幹事何權峰則表示，台灣最不需要的，就是政治口水，需要的是所有台灣人一起努力，守護台灣的民主自由。

►生火了！連我媽都用到發光