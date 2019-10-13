首次代表台灣赴日參加YOSAKOI祭　饒慶鈴：感覺像沒離開台東

▲台東縣長饒慶鈴率領全國高中職民俗舞蹈冠軍-台東高商原舞團所組成台灣代表團隊，赴日參加日本YOSAKOI祭。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由觀光局主任秘書林坤源及縣長饒慶鈴共同率領蟬聯多年全國高中職民俗舞蹈冠軍-台東高商原舞團所組成台灣代表團隊「Time for Taiwan」，赴日參加日本第22屆YOSAKOI祭，以客隊身份展現台東原住民族舞蹈及文化特色，希望以舞會友，促使台日雙方地方政府交流。

▲▼踩街大遊行時，台東高商表演活力四射，日方感受到來自台灣代表的魅力演出，現場觀眾更是頻頻掌聲叫好。

每年10月在日本三重縣安濃津YOSAKOI祭典（原稱「八幡神社祭礼」），主要是結合已有300多年歷史的傳統民俗表演所舉辦的盛大慶典活動，是為傳承在地各文化、祭儀所舉辦的大型踩街活動，每年都能吸引約數十萬旅客前往參觀。

而日本三重安濃津YOSAKOI活動自1998年至今已邁入第22屆，10月12-13日為期兩天的活動，共有52支隊伍、約2596名舞者參與。台東縣接受觀光局委託首次代表台灣參與，並遴選台東高商原舞團由饒縣長率團前往，希望透過參加本次表演活動，除了要讓來自各地的觀眾感受到台灣原住民的舞蹈及音樂特色，也透過交流推廣台東好山好水以及明年2020將邁入十週年台灣國際熱氣球嘉年華。

11日晚間主辦單位三重津市市長前葉慶幸及津祭組織委員會特別舉辦歡迎台灣代表團晚宴，台東縣政府也準備了台東在地精選茶飲紅烏龍作為伴手禮，饒慶鈴表示，她這幾天已分別到日本東北部、三重縣及志摩市參訪，感覺好像沒有離開台東，因為這些地方跟台東很相似，因此，誠摯地歡迎主辦單位到台東交流，感受台東慢活旅遊。

▲七彩傘為感謝造物主、祖先所賜予的平安及豐年，讓日本民眾感受耳目一新的原住民族群文化特色。



原訂12日的表演活動，因受到颱風哈吉貝影響被迫取消，但代表台灣的台東高商原舞社團員熱情不減，13日在日本三重津市主要街道以定點和遊行方式，帶給日本民眾有別以往的原舞表演，舞蹈中以MAKAPAHAI（馬卡巴嗨，指美好、精彩的）為口號，給予本次祭典活動祝福及喜樂滿溢。

進行踩街大遊行時，台東高商表演更顯得活力四射，連現場的日方觀眾都感受到來自台灣代表的魅力演出，現場觀眾更是頻頻掌聲叫好；晚間主舞台由日方邀請壓軸演出，特別以阿美族及卑南族的生活娛樂、祭儀、務農及漁撈等元素，展現原住民族群與土地、大自然共榮共存的生活，除了讓日本民眾感受耳目一新的原住民族群文化特色，和來自台灣的熱情。