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讀經又踼球！小學迷你足球賽　徐榛蔚：花蓮小孩須文武雙全

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▲▼參賽小朋友無論是運球、傳球、踢球、射門，小小戰將身手毫不含糊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼參賽小朋友無論是運球、傳球、踢球、射門，小小戰將身手毫不含糊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由中華民國迷你足球協會舉辦之2019年花蓮縣國民小學迷你足球賽，12至13日於中正體育館盛大舉行，吸引了近兩百個家庭帶著小朋友齊聚一堂，花蓮縣長徐榛蔚在縣府教育處長李裕仁陪同下出席致意，為參賽小選手加油打氣，頒發獎狀、獎牌及足球予優勝隊伍。

推動全民運動是縣府的施政重點，徐榛蔚表示，她期許家長多陪伴孩子一起運動，培養孩子運動習慣從小紮根。縣府同時推動中華文化讀經教育，倡導大眾讀經風氣，將花蓮孩子培養成文武雙全的國家棟樑。

▲▼參賽小朋友無論是運球、傳球、踢球、射門，小小戰將身手毫不含糊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

迷你足球協會理事長房振昆感謝縣府鼎力支持，提供優質場地辦理賽事，也企盼將迷你足球推廣至幼兒足球，讓孩子從小接觸足球，培養喜愛運動的習慣，預祝賽事成功。迷你足球協會致贈50顆足球予花蓮縣政府，感謝縣府支持體育賽事，由縣長徐榛蔚代表接受。

▲▼參賽小朋友無論是運球、傳球、踢球、射門，小小戰將身手毫不含糊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參賽優勝隊伍由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎。

氣墊式的迷你足球場上只見參賽小朋友戰戰兢兢，無論是運球、傳球、踢球、射門，小小戰將身手毫不含糊，場邊的家長大喊加油加油，似乎比自己參賽都還緊張。

迷你足球響應教育部體育署足球六年計畫，以擴大基層足球人口計劃的「108 年度國民小學・迷你足球賽」，由教育部體育署指導，中華民國迷你足球協會以「22 縣市・全國主場」的理念推動，號召來自 22 縣市重要的在地足球推動者共同參與。賽事場地為氣墊式的迷你足球場，讓孩子在安全無虞的場地中盡情揮灑汗水。

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