高嘉瑜邀他與蔡英文牽手「放下恩怨」　柯文哲：是他們在追殺我！

▲柯文哲13日下午3時許至台中元保宮參拜後接受聯訪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台灣民眾黨主席柯文哲13日到台中進行廟埕參拜巡禮，下午3時40分許到元保宮參香後，再度針對一日雙塔「吃安」作出解釋：「是開玩笑的」，因永興宮副主委陳連生不斷追問他是否有吃什麼「好料」（補品），才會有此一說；而被問及民進黨立委參選人高嘉瑜邀請他與總統蔡英文放下恩怨一起同台，柯則笑著回應，本來就沒什麼恩怨，「是他們有事沒事就在追殺我」，他會幫高助選，但也不要搞得太肉麻。

柯文哲今日上午，到台中陪同已提名的第三選區立委參選人張睿倉在大雅永興宮上香祈福，在休息室與廟方人員聊天時，竟語出驚人說一日雙塔秘訣是「吃安，吃安非他命！」，對此，民眾黨緊急發澄清稿滅火，強調一日雙塔過程中從未服用過任何違禁藥品，而柯文哲下午至元保宮也再度聲明「是玩笑話」。

有媒體問到高嘉瑜希望能邀請柯與蔡英文手牽手放下恩怨一起同台，柯文哲聽了則乾笑了好幾聲，說「本來也沒什麼恩怨啦，是他們有事沒事就在追殺我而已，我跟她（蔡英文）哪有什麼恩怨？」，媒體繼續追問是否有機會跟蔡同台或幫她助選？柯回應，他是會幫高助選，但也不要搞得太肉麻。

談及國民黨基隆立法委員宋瑋莉也曾找柯，是否是因為藍綠營的「母雞」沒有辦法帶動選情，所以好像大家都想找柯幫忙？柯文哲說，「要按照每個選區的需要去決定，我們那一區也沒有提名人，郭董那邊也沒有提名人，那這樣對她來講，中間選民能吃多少就算多少」。

而士林夜市日前有店家向外國觀光客亮刀，柯又被問這是否反映出治安上的疑慮？柯回應，台北的治安是還好，他一再向警方強調，要依法行事，而台北市的暴力犯罪確實有在一直減少，若有發生類似事件警察一定會去處理。

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