衛武營2020將發生2大國際交流！鄭麗君祝生日快樂：有空到文化客廳走走



▲衛武營開館1週年，累積演出409場，參觀人數累積超過380萬。（影／衛武營提供）



記者林育綾／高雄報導

衛武營開館1週年成績傲人，今（13日）舉行週年慶成果宣告，除了高雄市長韓國瑜到場祝賀，文化部長鄭麗君也隔空祝福「生日快樂」，對於它受到世界矚目與有榮焉，更邀請民眾有空多到「文化客廳」走走。而衛武營藝術總監簡文彬也宣告，2020年將有2項重大國際交流在此發生！



▲衛武營國家藝術文化中心在2020年將迎接2項重大國際交流。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝／衛武營提供）

衛武營開幕滿1週年，藝術總監簡文彬宣告，2020年將有2個國際重要年會在此發生，第一是「亞洲文化推廣協會」(Federation for Asian Culture Promotion, 簡稱FACP)的年會，選在衛武營舉辦。第二是「國際會議協會」（International Congress and Convention Association, 簡稱ICCA)的年會，在衛武營舉辦開幕式。

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簡文彬說，兩大重要年會發生在衛武營，代表屆時有許多國際相關專業領域的工作者會匯集到這裡、產生交流並留下重要的養份，成為衛武營成長、帶動整體南部以至全台藝文產業的重要資糧。

▲衛武營藝術總監簡文彬宣告，2020年將有2項重大國際交流在此發生。（圖／衛武營提供）

文化部長鄭麗君今（13）日也在臉書隔空祝福衛武營，她提到，還記得去年此時，「眾人的藝術中心」衛武營熱鬧開幕，在這座世界最大單一屋頂表演藝術中心裡，有著開放式的空間設計，身處其中，感受到藝術與民眾親近的美好，也看見這座南台灣的「文化客廳」充滿各種可能的豐沛能量。

▲文化部長鄭麗君（左）祝福衛武營1週年生日快樂。（圖／取自鄭麗君臉書）

她稱讚衛武營這一年來，讓全球表演藝術注入南台灣，引入國際重量級節目，也為國內優秀的藝文團隊提供了一個國際性的舞台，讓在地的藝術家與幕前幕後的劇場工作者們，能夠留在家鄉實現自己的創意夢想。

更提及，許多外媒如美國《紐約時報》，讚譽衛武營為「文化客廳」，邀請世界不妨到台灣坐坐、享受文化生活；英國《衛報》將衛武營評選為「全球40個值得一遊的地區」；美國《時代》雜誌也評選衛武營為「2019年世界最佳景點」。

▲美國《紐約時報》讚譽衛武營為「文化客廳」。（圖／衛武營提供）

鄭麗君說，我們感到喜悅，衛武營已成為台灣重要的文化地標，其設計之美讓全世界矚目；而開幕一週年以來的節目質量、購票及到訪民衆不僅超出預期目標，讓衞武營真正成為「眾人的藝術中心」。「如同衞武營作為一座沒有大門的劇埸，人人可以從任何角落不經意的進入劇埸，衞武營藝術文化中心一年以來的努力，也真正拉近了藝術與生活的距離、台灣與世界的距離。衛武營不只是高雄的衛武營，更是台灣的衛武營，世界的衛武營！」

▲鄭麗君提到，衞武營作為一座沒有大門的劇埸，人人可以從任何角落不經意的進入劇埸。（圖／記者林育綾攝）

她感謝衛武營藝術總監簡文彬這段日子的帶領，以及全體衛武營夥伴的努力不懈；同時也感謝國表藝中心的朱宗慶董事長，在當初設定目標，並親自帶領衞武營爭取各界的合作與支持，以及台北國家兩廳院、台中國家歌劇院的協力合作，不僅成功達標，引領著衛武營的成長，也讓台灣表演藝術的發展不斷向前邁進。

▲文化部長鄭麗君回顧一年前衛武營的開幕啟用，感謝國表藝中心的朱宗慶董事長（右）設立目標及帶領場館前進。（圖／取自鄭麗君臉書）

▲衛武營的榕樹廣場設置「公共鋼琴」，讓「技癢」的民眾可以隨時來一場即興演奏。（圖／衛武營提供）

鄭麗君也說，從衛武營的經驗得知，「硬體建設雖然重要，但專業人才與創作支持，更是藝術發展的關鍵核心。」在國家前瞻基礎建設計畫的支持下，文化部展開了支持地方藝文場館軟硬體升級計畫，除了硬體設施的升級，更鼓勵導入專業藝術治理團隊，期待未來地方政府能夠透過在地「劇場驅動」，和國表藝攜手，以雙引擎的動能驅動台灣表演藝術生態系的健全，持續帶領台灣以文化軟實力面向國際。

她也邀請大家「有空就到南台灣的文化客廳走走看看，祝福衛武營生日快樂！」

▲鄭麗君祝福衛武營生日快樂，也邀請大家「有空就到南台灣的文化客廳走走看看」。（圖／記者林育綾攝）

「不用辭職了！」衛武營開館週年票房破30萬張、累積參觀380萬人次



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