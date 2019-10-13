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裝潢工噁撩「穿睡衣有激凸」　她崩潰大哭：請來的工人很壞

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▲桃園市吳姓男子於2016年至2017年間與未滿14歲少女發生性行為遭檢方起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女不堪裝潢工言語侵犯及強制猥褻，曾向祖母哭訴「妳請來的工人很壞！」（圖／免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

一名有多項犯罪前科的吳姓裝潢工人，在裝潢時見屋主孫女，竟心生邪念，對少女噁撩「你有激凸耶！」事後更藉機將少女帶到家中強行撫摸大腿內側多次，新竹地院依強制猥褻少女罪判刑1年半。

判決書指出，裝潢工人吳男在裝潢期間得知屋主的17歲孫女，因痛失之親難以釋懷，心情低落而休學在家，竟趁少女出門逛街時，騎機車尾隨，然後對少女謊稱是祖母要他載她去市區。未料，少女上車後，吳男竟將少女直接載回住處，一邊藉口聊天，一邊伸手撫摸少女大腿內側，雖少女拒絕，但仍遭吳男猥褻得逞，後經少女不斷懇求，吳男才將她載回市區。

不過，吳男到案後卻否認觸摸少女身體，僅表示知道她心情不好，想關心她，才去開導她在她。

少女說，當天早上她穿睡衣在家，吳男竟對她說「你有激凸耶！」，讓她感覺吳男不懷好意，所以當時才不敢激烈反抗，因為她看很多新聞報導說，如果女生反抗激烈，對方會做出更不利的行為。

法官調查，吳男曾有竊盜、傷害、多次搶奪前科，少女也曾向祖母哭訴「妳請來的工人很壞！」，法官認，吳男趁機對心靈脆弱的少女強制猥褻，導致被害人內心嚴重受創，於開庭指證時仍情緒崩潰，因此依強制猥褻少女罪判處有期徒刑1年6月。

★圖片為版權照片，由免費圖庫Unsplash供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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