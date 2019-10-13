影／「打R檔卻往前」撞死妻　高雄翁飆老淚自責：還把她拖壓車底...

者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗山區日前發生一起詭異車禍，一名82歲的老翁開車撞死了自己的老伴，事後跟警方說當時自己是打倒車擋，但不知道車子為何會往前撞上妻子，還把人壓在車底，造成老婦送醫不治；老翁對此相當自責，全案依照過失致死罪移送。

▲78歲老婦人從車底被救了出來，送醫後仍不幸身亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在11日下午5點多，82歲的鄭姓老翁載著78歲的老婆回家，來到家門口的時候，先是逆向停車讓老婆下車，老婦人走到車前面準備要開家門的時候，不知道為什麼，休旅車突然往前撞倒老婦，老婦被捲進車下拖行，而休旅車沒有停止，繼續往前撞到停在路邊的機車和大貨車才停下來，老婦雖然被從車底救出，但送醫後仍告不治。

▲8旬老翁誤踩油門，撞死正要通過轎車前方的老妻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，老翁案發後相當自責，他說當時自己打的是倒車擋，但不知道為什麼車子會往前衝釀成意外；據了解，老翁情緒相當不穩定，因為平常跟老婆感情很好，一向都是同進同出，卻發生這起意外，還把老婆捲壓在車底。警方在進行完筆錄之後，依照過失致死罪將老翁來移送。

這起交通事故，肇事責任警方還要再調查釐清。警方也透過這起案件呼籲：「駕駛車輛停車時，應遵行行車方向停車，更不可疲勞駕駛，以免造成一輩子的遺憾。」

▲8旬老翁誤踩油門，撞死正要通過轎車前方的老妻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。