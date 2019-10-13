吊掛救援「忘裝支撐掛鉤」！婦急墜40公尺亡　東京消防廳公開道歉

▲ 日本淹水災情嚴重，自衛隊緊急出動救援。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本福島縣磐城市13日10時許發生直升機救援意外，一名70多歲婦人自高空向下墜落約40公尺，失去意識，並以心肺功能停止的狀態緊急送醫，目前已確認死亡。對此，東京消防廳稍早召開記者會公開道歉，坦言是忘記裝上支撐該名女子體重的掛鉤，才釀成意外。

日本放送協會（NHK）報導，這起墜落事故大約發生在40公尺的高空，當時工作人員試圖透過吊掛方式救出該名受困婦女，但過程中卻發生失誤，導致婦女向下墜落。事後，該名婦女被緊急送往當地醫院搶救，並接受心肺停止相關治療。

東京消防廳次長清水洋文稍早坦承，相關人員並沒有遵守一般情況下要有的「一人安裝、一人確認」原則，忘記裝上支撐該名女子體重的掛鉤，「對該名女性及家屬表達衷心的歉意。」

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