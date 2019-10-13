網紅陳沂嗆志願役都廢物確定不起訴！國防部：謾罵攻訐國軍不足取

▲陳沂臉書罵志願役廢物，檢方認為她並無針對特定人士，以不起訴處分。（圖／資料照，下同）

記者徐愷昕／綜合報導

網紅陳沂2018年間在自己的臉書直播中，批評「中華民國大部分志願役都是廢物」，遭國防部與4名軍人提告妨害名譽，另有475名軍人提告公然侮辱等罪，但最終這兩個告訴她均獲不起訴。國防部13日下午針對此裁判結果發新聞稿表達遺憾，同時表示「陳沂辱國軍對於國防事務毫無益處，實不足取」。

陳沂2018年8月26日在臉書直播時說「中華民國大部分志願役都是廢物」等，她並解釋，大多數的人如果可以做其它的事，不會有人想去簽志願役，那些會去當志願役的人，都是出社會找不到工作、沒專長、或是文盲。

▲陳沂臉書罵志願役廢物，檢方認為她並無針對特定人士，以不起訴處分。

針對此裁判結果，國防部13日下午發新聞稿表示，雖高等法院不起訴陳沂，但處分書中詳述她確實有使用「以偏概全且尖酸刻薄之負面用詞，足令國軍志願役官兵在精神上、心理上感受難堪與不快，客觀上，一般社會大眾對志願役官兵之觀感，顯然將有所減損，其用詞或評論角度有待商榷，造成社會撕裂，誠屬憾事」，再次表明對陳沂這樣謾罵國軍的行為實在無法認同。

國防部強調，「國軍官兵犧牲奉獻，守護家園，需要國人共同支持，以惡意言論謾罵攻訐國軍，只會打擊軍心士氣，對於國防事務毫無益處，實不足取」，呼籲國人多多支持國防，愛護國軍。

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